El Ayuntamiento de Jaén ultima el dispositivo extraordinario para temporeros ante la campaña de aceituna

Reunión para ultuimar el dispositivo de atención a las personas temporeras - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Jaén está ultimando ante la próxima campaña de recogida de aceituna el dispositivo extraordinario para personas temporeras con el apoyo de las organizaciones sociales de la ciudad.

El alcalde, Julio Millán (PSOE), junto a las ediles de Asuntos Sociales y Seguridad, Ángeles Díaz y María del Carmen Angulo, y el Intendente Jefe de la Policía Local, Luis Ojeda, junto a técnicos del Patronato de Asuntos Sociales, ha mantenido una reunión con representantes de Cáritas, Cruz Roja, Poblado Mundo, Jaén Acoge e Inserta para coordinar el trabajo que se pone en marcha en unas semanas.

El objetivo es garantizar la atención y la estancia en la ciudad de este colectivo de trabajadores a falta de que la Junta de Andalucía determine las claves del dispositivo provincial y las fechas de activación del mismo, siempre con la premisa de que la capital jiennenses es el primer punto de recepción de temporeros.

La pasada campaña, en la capital se detectaron migrantes desde mediados de octubre mientras que la Junta de Andalucía dictaminó que la red provincial de albergues no se activara hasta el 17 de noviembre.

Millán ha apuntado que el Ayuntamiento de Jaén "soportó a pulmón, con medios propios" el adelanto y ampliación de su dispositivo, uno de los más grandes que existen para una campaña agrícola en Andalucía, por lo que coordinar estas fechas a nivel provincial y fijarlas es "clave en el buen desarrollo de la campaña".

Este año, el Ayuntamiento ha dispuesto que el dispositivo cuente con el Centro Municipal de Acogida en la avenida de Granada y el Jaén Arena, además del punto de información de la estación de autobuses, con 16 trabajadores de punto de partida implicados en todos los centros, con posibilidad de ampliación en función de las necesidades, la coordinación con el tercer sector y la colaboración de las fuerzas y cuerpos de seguridad y Protección Civil como refuerzo en zonas donde sea necesaria la intervención.