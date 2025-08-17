El Ayuntamiento de Jaén visita el barrio de La Gloria para conocer necesidades y demandas

El concejal de Mantenimiento Urbano del Ayuntamiento de Jaén, Javier Padorno, junto con la concejala de Participación Ciudadana, María del Carmen Angulo. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Mantenimiento Urbano del Ayuntamiento de Jaén, Javier Padorno, junto con la concejala de Participación Ciudadana, María del Carmen Angulo, han realizado una visita al barrio de La Gloria con su asociación de vecinos, dentro de la ronda de visitas que están realizando durante este periodo estival a todos los barrios de la ciudad.

Según ha informado el Consistorio en una nota, en el barrio han estado acompañados por un nutrido grupo de vecinos y representantes de la asociación vecinal, encabezados por su presidenta, María Dolores Rivilla.

Padorno ha explicado que en un mes de agosto de vacaciones "estamos con los vecinos y vecinas de la ciudad para escuchar y participar de sus necesidades y demandas, planificar las actuaciones a llevar a cabo para mejorar sus barrios y así llegar a septiembre con los deberes hechos".

En concreto, en esta visita, Padorno ha indicado que los vecinos y vecinas de este barrio les han comunicado las deficiencias observadas en cuanto a acerado, mobiliario urbano y mejora de zonas verdes. "Hemos tomado nota para proceder a su arreglo y ofrecer así una mejor calidad de vida a todo el vecindario en su día a día", ha señalado.

Por su parte, Angulo ha destacado que "la ronda de visitas que estamos haciendo por los diferentes barrios, de manos de los vecinos que representan a la ciudadanía, está siendo enriquecedora porque ya manteníamos esa relación en la oposición, que se institucionalizó con una primera ronda de reuniones a principios de año a nuestra llegada".

"Posteriormente han sido muchas las ocasiones que de manera conjunta hemos debatido y mantenido encuentros de diversa índole, y este verano estamos actualizando todos esos temas pendientes que han ido surgiendo, o que quedan por afrontar, como haremos en este tramo final del año a la vuelta del curso político", ha detallado.

Por último, la presidenta del colectivo vecinal ha agradecido esa interlocución directa que mantiene con el equipo de gobierno y ha señalado que las principales demandas de esta ocasión pasa por el arreglo del asfalto en algunas zonas del barrio "que se ha convertido en una necesidad prioritaria para nosotros".