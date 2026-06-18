El Ayuntamiento de Lopera (Jaén) suspenderá todas las licencias de plantas fotovoltaicas

Ayuntamiento de Lopera - AYUNTAMIENTO DE LOPERA

LOPERA (JAÉN), 18 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Lopera (Jaén) va a someter a aprobación inicial un plan especial para adecuar su planeamiento y poder suspender así el otorgamiento de licencias de plantas fotovoltaicas por el tiempo máximo de tres años. El paso se da una vez que la Junta de Andalucía ha admitido a trámite este plan especial que el Ayuntamiento presentó ante la administración autonómica en abril de 2025.

La idea, según se ha indicado desde el propio Consistorio, es "proteger su término municipal de la proliferación de plantas fotovoltaicas", respondiendo así a "la preocupación vecinal canalizada a través de la Plataforma Campiña Norte Contra las Megaplantas Solares y compartida por este Ayuntamiento" puesto que conlleva expropiaciones forzosas y tala de olivos.

Respecto a las licencias de plantas fotovoltaicas que se encuentran en tramitación, se recuerda que se han cumplimentado todos los trámites administrativos y que cuentan con todas las autorizaciones sectoriales por parte de la Junta de Andalucía.

En este punto, han señalado que en la reunión mantenida esta semana con el delegado de Fomento, Miguel Contreras, éste trasladó que "desde el punto de vista territorial no existe inconveniente para que el Ayuntamiento de Lopera otorgue licencia municipal a la actuación".

Es por ello que el Ayuntamiento ha solicitado un informe jurídico para adoptar una decisión respecto de estas licencias, especialmente al objeto de valorar las consecuencias indemnizatorias que supondría suspender el otorgamiento de licencias solicitadas y en avanzado estado de tramitación.

La alcaldesa de Lopera, Carmen Torres (PSOE), ha apuntado que el Ayuntamiento "ha actuado en todo momento cumpliendo estrictamente con la legalidad". Además, ha incidido en que el plan especial llega en un momento crucial para ordenar nuestro término".

Asimismo, ha defendido que la suspensión de las licencias "es la mejor decisión en aras del interés general", al tiempo que contribuye a "un desarrollo sostenible de nuestro pueblo, protegiendo nuestro olivar, nuestro campo y a nuestros agricultores y agricultoras".