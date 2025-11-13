El Ayuntamiento de Puente Genil (Córdoba) declara tres días de luto oficial por la muerte de Fostorito

PUENTE GENIL (CÓRDOBA), 13 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Puente Genil (Córdoba) ha declarado "luto oficial durante tres días, desde las 12 de la mañana del día de hoy, jueves 13 de noviembre, hasta las 12 de la mañana del próximo domingo", por el fallecimiento en Málaga este mismo jueves de Antonio Fernández Díaz, 'Fosforito', natural del municipio pontanés, del que es Hijo Predilecto.

Así lo ha anunciado el alcalde de Puente Genil, Sergio Velasco, en una declaración institucional, para trasladar públicamente "el pésame a la familia y ponernos a disposición" de la misma, que ya ha manifestado al Consistorio pontanés que la capilla ardiente y el funeral por el cantaor probablemente se celebren en Málaga, ciudad en la que ha residido desde su juventud y a la que está muy vinculado.

Por su parte, el Ayuntamiento de Puente Genil va a "abrir un libro de condolencias", para que "aquellos aficionados, amigos y pontanenses", en general, "que quieran, puedan acercarse al Ayuntamiento a escribir y a dedicarle unas palabras de recuerdo".

Velasco ha indicado que el de hoy es un "día triste, por el fallecimiento del maestro Antonio Fernández Díaz, que es, como saben todos, un genio, una figura del cante flamenco, de la cultura a todos los niveles, y además, Medalla de Oro de la Villa de Puente Genil e Hijo Predilecto" del municipio.

Por ello, según ha subrayado, "Puente Genil se viste de luto por el fallecimiento de Antonio Fernández Díaz, nuestro conocido Fosforito, a la edad de 93 años. Con él se apaga, desde luego, una de las voces más sabias, puras y completas del flamenco" y, quienes han tenido "relación con él", como el propio alcalde, van a "echar de menos esa vitalidad, esa energía que lo ha mantenido hasta el último día".