El Ayuntamiento recibe más de 116.000 euros para el proyecto 'Young Eurolab Erasmus+ Jaén'

Archivo - Erasmus participantes en el programa 'Young Eurolab Erasmus+ Jaén', en una imagen de archivo. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN - Archivo

JAÉN 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Municipal de Empleo y Formación Empresarial (Imefe) del Ayuntamiento de Jaén ha recibido un año más el proyecto 'Young Eurolab Erasmus+ Jaén', una iniciativa que cuenta con un presupuesto de 116.316 euros, que lo convierte en la mayor dotación económica concedida hasta la fecha a Imefe para el desarrollo de este programa.

Según ha indicado el Consistorio en una nota, el proyecto tiene como principal objetivo ofrecer al alumnado de Formación Profesional la posibilidad de completar su formación mediante una experiencia práctica en empresas de distintos países europeos, favoreciendo la adquisición de nuevas competencias profesionales, lingüísticas, culturales y personales, y "contribuyendo a mejorar sus oportunidades de acceso al mercado laboral".

Señala el Ayuntamiento que la concesión de esta nueva edición de 'Young Eurolab Erasmus+ Jaén' supone "un nuevo impulso a la apuesta de Imefe por la formación, la movilidad internacional y la mejora de la empleabilidad de los jóvenes de Jaén", al tiempo que "refuerza la dimensión europea de la Formación Profesional".

El proyecto permitirá a los participantes conocer otros entornos profesionales y culturales, desarrollar sus competencias lingüísticas y adquirir una experiencia laboral internacional "que puede resultar especialmente valiosa para su incorporación al mercado de trabajo".

Con un presupuesto de 116.316 euros, "el más elevado recibido hasta ahora" por Imefe para este proyecto, 'Young Eurolab Erasmus+ Jaén' consolida su trayectoria como una herramienta para facilitar que el alumnado de Formación Profesional pueda complementar sus estudios con experiencias prácticas en el ámbito europeo y "abrir nuevas oportunidades de futuro a los jóvenes de Jaén a través de la movilidad y la formación internacional".

Imefe actúa como coordinador del consorcio responsable del proyecto, integrado por el IES Virgen del Carmen, IES El Valle, IES San Juan Bosco, IES Auringis, IES Santa Catalina, CDP Santa María de los Apóstoles, Fundación Albor y PGO Formación Profesional.

El director de Imefe, José María Mesbailer, ha subrayado que "la movilidad internacional es una herramienta fundamental para mejorar la empleabilidad de los jóvenes. Salir de su entorno, conocer otras formas de trabajar, enfrentarse a nuevos retos y desenvolverse en un contexto internacional les aporta competencias profesionales y personales que son cada vez más valoradas por las empresas".

Las movilidades de 93 días estarán dirigidas a estudiantes que cursen segundo curso de ciclos formativos de Formación Profesional o que ya hayan obtenido su titulación. Por su parte, el alumnado de primer curso podrá participar en movilidades de 15 días.

El proyecto 'Young Eurolab Erasmu+' contempla una gestión integral de las prácticas en empresas, procurando que las estancias estén adaptadas al perfil profesional de cada una de las personas beneficiarias seleccionadas.

Entre las prestaciones que incluye el programa está la gestión integral de las prácticas en empresas, de acuerdo con el perfil profesional de los candidatos seleccionados; el curso de preparación cultural y lingüística previo a la estancia; que se realizará en el país de origen, un seguro de responsabilidad civil, accidentes y enfermedad durante el periodo de estancia; una tutorización individualizada y personalizada, tanto en el país de origen como en el país de destino, desde la resolución de la Comisión de Valoración hasta la finalización del programa y la certificación de la beca para las personas beneficiarias que completen la estancia conforme a las directrices y requisitos establecidos.

De este modo, Imefe continúa desarrollando iniciativas orientadas a "mejorar las oportunidades" de acceso al mercado laboral, "conectando formación y experiencia práctica a la vez que ofreciendo a los jóvenes las herramientas que respondan a las necesidades actuales de las empresas".