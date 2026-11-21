El alcalde de Jaén, Julio Millán, acompañado por la concejala de Igualdad, Eva Funes, ha participado este sábado en la apertura de las IV Jornadas Orgullo Andaluz Lgtbiqa+. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Jaén, Julio Millán, acompañado por la concejala de Igualdad, Eva Funes, ha participado este sábado en la apertura de las IV Jornadas Orgullo Andaluz Lgtbiqa+, que se celebran del 20 al 22 de noviembre en la capital.

Julio Millán ha mostrado su satisfacción por que Jaén vuelva a ser sede de este encuentro por segundo año consecutivo y ha agradecido el trabajo de las entidades organizadoras, especialmente el de Felipe García Vacas, presidente de Somos de Colores, y el de Belén Mayoral, portavoz de la Plataforma Orgullo Andalucía, así como la colaboración de la Universidad de Jaén y de todas las personas que han hecho posible esta cuarta edición.

Junto a ellos, en el acto han estado presentes la concejala de Igualdad, Eva Funes, la vicerrectora de Igualdad y Diversidad de la UJA Pilar pantoja y la secretaria del Consejo Social de la UJA, Isabel Azañón, según se recoge en un comunicado.

El alcalde ha destacado que "estas jornadas son el resultado de un trabajo asociativo que se mantiene durante todo el año" y, en este sentido, ha puesto en valor la labor de Somos de Colores "en la comunicación, la formación y la participación social a través de iniciativas como su programa semanal en UniRadio Jaén, sus entrevistas y su trabajo con jóvenes y centros educativos".

El regidor ha señalado que "el Ayuntamiento mantiene una colaboración estrecha con las asociaciones Lgtbiqa+ a través de la Concejalía de Igualdad, dirigida por Eva Funes, que se traduce en iniciativas conjuntas, apoyo a las actividades, cesión de espacios municipales o la participación en la programación del Orgullo".

Una colaboración que, según ha subrayado, "no debe limitarse a las fechas conmemorativas, sino que debe formar parte del trabajo cotidiano del consistorio".

En este marco, ha destacado la importancia de la Mesa Local de Diversidad LGTBI "como espacio de interlocución entre las entidades y las administraciones; un instrumento que permite trasladar propuestas, detectar necesidades y plantear actuaciones concretas en ámbitos como la prevención de la Lgtbifobia, la formación y la educación en igualdad".

El alcalde ha aprovechado su intervención para advertir de que los avances en igualdad no pueden darse por garantizados, ha defendido que "las instituciones deben mantener una posición firme ante los discursos que cuestionan derechos y libertades" y ha asegurado que "los derechos conquistados hay que protegerlos y seguir desarrollándolos".

Millán ha recordado los avances que han supuesto el matrimonio igualitario, cuyo vigésimo aniversario se conmemoró en 2025, y la Ley Trans, entre otros hitos en materia de igualdad.

"No podemos permitir que se desande el camino recorrido", ha señalado, al tiempo que ha insistido en la responsabilidad de las administraciones de defender estos derechos.

Por último, ha reafirmado el compromiso del Ayuntamiento "con una ciudad abierta, integradora y segura, en la que todas las personas puedan vivir con libertad y sin discriminación". Asimismo, ha tendido la mano a las asociaciones "para seguir impulsando proyectos, escuchar sus reivindicaciones y mejorar las actuaciones municipales desde la experiencia de quienes trabajan directamente con el colectivo".

Belen Mayoral ha dicho que en el actual contexto tener espacio en una ciudad y una universidad pública para este tipo de actos para hablar sin miedo, asegurar derechos y seguir conquistando nuevos, "porque no podemos permitirnos volver a una España en blanco y negro", ha dicho.