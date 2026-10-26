El Ayuntamiento de Rute (Córdoba) formaliza la compra de la casa que albergará el futuro museo de Rafael Alberti

Inmueble para futuro museo Rafael Alberti (izda.), anexo al Ayuntamiento de Rute. - AYUNTAMIENTO DE RUTE

RUTE (CÓRDOBA), 26 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Rute (Córdoba) ha formalizado la compra del inmueble situado en el número cuatro de la calle Toledo, que albergará el futuro museo dedicado a Rafael Alberti y nuevas dependencias municipales. Se trata de una inversión municipal de 150.000 euros que permitirá ampliar la oferta cultural y museística de la localidad.

Según ha informado el Ayuntamiento en una nota, el alcalde, David Ruiz, firmó el pasado viernes la adquisición con la propiedad de la casa, haciendo efectiva una operación aprobada por el Pleno municipal el pasado mes de abril.

La compra supone una inversión de 150.000 euros, financiada íntegramente con recursos propios del Consistorio y distribuida en tres anualidades de 50.000 euros correspondientes a 2026, 2027 y 2028. Esta fórmula de financiación plurianual permite afrontar la adquisición de manera ordenada e incorporar el inmueble al patrimonio municipal para desarrollar el proyecto.

El alcalde ha destacado que "la firma de esta compra demuestra el esfuerzo del Ayuntamiento para hacer realidad un proyecto con el que queremos conservar nuestra memoria y seguir reforzando la oferta cultural y museística de Rute".

Ruiz ha señalado que "apostar por la cultura y por el patrimonio es también hacerlo por el desarrollo económico y social de nuestro pueblo", poniendo de relieve el valor de esta inversión "para generar nuevas oportunidades vinculadas al turismo cultural".

El edificio, anexo al Ayuntamiento, tiene una especial vinculación con la historia literaria de la localidad. En esta casa, donde residía su hermana María, Rafael Alberti pasó los inviernos de 1925 y 1926, durante una etapa de su trayectoria en la que Rute y su entorno estuvieron presentes en su creación poética. La adquisición permitirá preservar este espacio y avanzar hacia su recuperación como lugar dedicado a divulgar la figura y la obra del autor de la Generación del 27.

"Rafael Alberti no pasó por Rute de manera casual, puesto que fue aquí donde un joven poeta encontró el paisaje, las gentes y la inspiración que moldearon para siempre una parte esencial de su obra", ha manifestado el primer edil. En este sentido, ha subrayado que "queremos que esa vinculación tenga un espacio permanente desde el que compartirla con nuestros vecinos y con quienes nos visitan".

El futuro museo complementará la Ruta Albertiana y contribuirá a ampliar los recursos culturales y turísticos del municipio. Junto a este uso museístico, el inmueble permitirá disponer de nuevas dependencias municipales, aprovechando su proximidad al edificio consistorial.

Con la formalización de la compra, el Ayuntamiento culmina la adquisición aprobada por la Corporación y da un nuevo paso para impulsar este proyecto. "Sabemos que queda trabajo por delante, pero hoy contamos ya con la casa y con la voluntad de seguir avanzando para que este espacio forme parte de la vida cultural de Rute", ha concluido Ruiz.