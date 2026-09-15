El Ayuntamiento de Sevilla garantiza el acceso de vehículos al vehículos al centro con la llegada del tranvibús

Archivo - Imagen de recursos del bus de tránsito rápido (BTR) o tranvibús. A 29 de septiembre de 2025, en Sevilla (Andalucía, España).- María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla activará a partir del próximo 28 de septiembre, con la entrada de funcionamiento de la línea TB1 en el tramo Santa Justa-Plaza del Duque, un sistema inteligente de control de accesos que se limitará al eje del nuevo Bus de Tránsito Rápido (BTR) Puñonrostro-Duque con el objetivo de mantener la velocidad comercial de los autobuses que prestan el servicio de la línea de transporte público, aunque permitirá el acceso a vecinos, comercientes y trabajadores.

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, el control se realizará mediante lectores de matrículas desde Puñonrostro hasta la Plaza del Duque, abarcando el trazado segregado del BTR y sus vías adyacentes, mientras el resto de accesos al centro se mantendrán con su configuración actual. El objetivo primordial es que este sistema controle solo el acceso de vehículos indiscriminado en el eje Puñonrostro-Duque.

En este sentido, el delegado de Movilidad, Álvaro Pimentel, ha explicado que este control "tendrá el efecto disuasorio de apartar al vehículo de paso no autorizado de la plataforma reservada pero garantizará que los vecinos, comerciantes y trabajadores del Casco Antiguo mantengan el acceso a sus domicilios, aparcamientos, plazas de garaje y negocios exactamente igual que hasta ahora".

Asimismo, ha asegurado que ·ningún residente, comerciante o trabajador va a tener problemas de acceso ni será multado", ya que el sistema "aparta al coche de paso para que el BTR mantenga su velocidad comercial, pero garantiza la entrada de quienes hacen su vida en el Casco Antiguo, asegurando, en paralelo, el éxito de un transporte público que está llamado a mejorar notablemente la movilidad en Sevilla" y, especialmente, en Sevilla Este. Para lograr esta fluidez, el sistema automatizará las autorizaciones cubriendo toda la casuística de vehículos que deben acceder, por residencia, cuestiones laborales o comerciales y ocio, al centro, así como los residentes y titulares de plazas de garaje.

Por su parte, los vehículos industriales operarán en sus horarios habituales de carga y descarga sin trámite previo, mientras que las familias de los centros escolares de la zona podrán registrar hasta cuatro matrículas de forma ágil para la recogida de alumnos.

En los próximos días, se habilitará la plataforma para poder realizar de una manera sencilla y directa estos accesos y, en paralelo, la administración local establecerá un periodo informativo de, en principio, dos meses durante los cuales no se notificará ninguna sanción. Ese plazo se ampliaría un mes más por criterios técnicos.

ACCESO LIBRE A APARCAMIENTOS DE ROTACIÓN

Las cámaras cruzarán automáticamente los datos de entrada con el registro del parking, garantizando la circulación sin trámites adicionales para el conductor. Además, motocicletas y vehículos de movilidad personal (VMP) conservan su libre circulación, y se habilita un margen de 72 horas para justificar urgencias médicas o visitas a talleres, creando así un sistema que garantice la normal permeabilidad del Casco Antiguo.

De esta manera, el corredor de 12,4 kilómetros permitirá reducir el tiempo de trayecto entre Sevilla Este y el Duque de 55 a 33 minutos. El servicio desplegará, desde el próximo 28 de septiembre, 16 vehículos articulados, 100% eléctricos y de cero emisiones, ofertando más de 41.000 plazas diarias con una frecuencia de paso de cinco minutos en hora punta.

Este sistema de control mediante cámaras solo va a controlar el acceso de vehículos no autorizados en el eje del trazado del BTR y permitirá, en todo caso, los accesos siguientes: Residentes y usuarios de plazas de garaje tendrán garantizado el acceso y la circulación directa hacia sus viviendas y estacionamientos privados en todas las calles del trazado y sus vías adyacentes

Igualmente, los vehículos vinculados a empresas situadas en el área dispondrán de registro previo personalizado para ajustar sus entradas a las necesidades de su actividad; así como los vehículos comerciales e industriales de reparto efectúan sus operaciones de carga y descarga de forma habitual dentro de los horarios regulados sin necesidad de trámite previo.

Además, se facilitará el acceso de hasta cuatro vehículos por unidad familiar para los centros escolares de la zona. La gestión de matrículas la realizan los propios tutores de forma sencilla a través de la web municipal, con una matrícula fija y una segunda de uso puntual.

Y se permitirá el acceso de cualquier conductor a los parkings subterráneos de la zona es completamente libre y fluido siempre que existan plazas disponibles. El sistema cotejará de forma automática la lectura de la cámara de entrada con el registro de matrícula del aparcamiento, garantizando la circulación sin trámite adicional para el usuario.

Así, motocicletas, ciclomotores, bicicletas y VMP Disfrutarán de circulación y acceso libre sin necesidad de registro ni trámite previo alguno; las personas de Movilidad Reducida (PMR) tendrán acceso garantizado mediante registro de la tarjeta PMR, con opción de una matrícula permanente y otra sustitutiva puntual.

Por último, servicios de urgencia, talleres y eventos: Para cualquier gestión o urgencia no planificada, se habilita un margen de 72 horas posteriores al acceso para presentar la justificación correspondiente y validar la entrada; y clientes de hoteles y alojamientos turísticos tendrán acceso mediante la gestión directa de matrículas por parte de los propios establecimientos hoteleros.

REORDENACIÓN DE LAS LÍNEAS DE TUSSAM EN PONCE DE LEÓN Y LA CAMPANA

La puesta en servicio del BTR se acompañará de una reordenación de la red de TUSSAM que optimiza la conectividad y garantiza el transbordo con la línea TB1 y el resto de líneas, de manera que más del 83% de los usuarios actuales de las líneas que operan en este sector mantendrán sus paradas de cabecera en la Plaza del Duque o Ponce de León, dando cobertura a 20.047.000 usuarios del transporte público.

Las líneas 10, 12, 24 y 32 mantienen, como hasta ahora, su terminal en la Plaza Ponce de León, sin ninguna variación en ellas y además podrán transbordar con la TB1 en la parada que contará en dicha Plaza.

En cuanto a las líneas con nueva terminal en Puerta Osario, las líneas 11, 15, 16 y 20 situarán su cabecera en Puerta Osario. En este punto, los usuarios dispondrán del transbordo inmediato con la TB1 cada 5 minutos para llegar a la Plaza del Duque en escasos minutos.

La línea 13 (Pino Montano-Plaza del Duque), que traslada su terminal a la Plaza de la Campana., por lo que que los viajeros de Pino Montano van a seguir, además de que la línea 14 (Polígono Norte-Plaza del Duque) establecer su nueva cabecera en la Alameda de Hércules.

Por su parte, la línea 27 (Sevilla Este) mantendrá su terminal en el Prado de San Sebastián, manteniendo su recorrido interior en Sevilla Este y ampliando su conectividad hacia Nervión, San Bernardo y Viapol. Los viajeros dispondrán de transbordo directo con el Metrocentro (Luis de Morales), la Línea 1 de Metro, Cercanías y líneas urbanas e interurbanas.

La línea 27 pasará a funcionar a modo de "línea exprés" una vez que salga del barrio de Sevilla Este, confiriendo mayor velocidad comercial, conectividad y velocidad comercial en su conexión con la terminal del recorrido en Nervión.