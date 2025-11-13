El Ayuntamiento sostiene que la Junta ha excluido a la ciudad de Jaén de la planificación logística y ferroviaria

JAÉN 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El gobierno local (PSOE-Jaén Merece Más) en el Ayuntamiento de Jaén ha denunciado que la Junta de Andalucía ha excluido a la capital jiennense de la planificación logística y ferroviaria que plantea a futuros en el borrador del Plan de Ordenación Territorial (POTA).

La concejala de Urbanismo, África Colomo, ha señalado en rueda de prensa que tras participar este miércoles en la jornada para hacer la presentación preliminar del Plan de Ordenación Territorial (POTA) de la Junta de Andalucía, se han encontrado con este "desagradable sorpresa", al tiempo que ha mostrado "una profunda preocupación por las conclusiones" que se les han trasladado.

La primera de las conclusiones es, según Colomo, que la capital jiennense "se excluye dentro de la zonificación de las áreas logísticas de la provincia", un aspecto "muy grave" ya que la ciudad "necesitará en breve" estar en este circuito logístico, máxime cuando estamos se está "peleando y desarrollando proyectos de la envergadura del Cetedex y toda la política de la Junta de Andalucía debería estar orientada para lograr esa convergencia territorial, de desarrollo territorial en todas las capitales y las provincias de Andalucía".

Por otro lado, la edil de Urbanismo ha alertado de que la Alta Velocidad de competencia autonómica y que se regula en el POTA excluye también a Jaén capital. "Cuando estaba prevista la conexión de la ciudad de Jaén con Granada de manera directa este proyecto también desaparece del Plan de Ordenación y la planificación que hace la Junta es haciendo un recorrido que elude ese carácter directo de la conexión entre ambas capitales de provincia, algo que ocurre igualmente con Córdoba".

Para Colomo, es "un momento fundamental en el que Jaén tiene que contar con ese diseño preliminar, tiene que estar en la planificación estratégica de la Junta de Andalucía", porque de otra manera, "no podrán desarrollarse esas políticas efectivas en las que se complemente, se contrarreste, la falta de determinados servicios en la ciudad de Jaén".

Por este motivo, ha adelantado que desde el Ayuntamiento de Jaén se van a realizar alegaciones y se presentarán "todo tipo de información a este trámite de información pública", para que "se aclaren, subsanen y corrijan definitivamente, cuestiones que son capitales para el futuro de la capital".

Colomo ha incidido en que "no es una pelea política entre partidos" sino que se trata de una cuestión que "condiciona el futuro de nuestra ciudad" ya que "no solo nos impide desarrollarnos industrial y económicamente, generando oportunidades de empleo y de riqueza, sino que nos impide converger con el resto de capitales andaluzas".

Como plan de acción para las próximas semanas, Colomo ha anunciado que el Ayuntamiento "pedirá explicaciones formales a la Consejería de Fomento, analizaremos en detalle el contenido del POTA, convocaremos a los colectivos sociales de la ciudad para recoger las demandas que tengan en relación con este instrumento y solicitaremos también un dictamen del CES Local para que pueda pronunciarse el mismo". Por último, ha incidido en que "Jaén no puede seguir siendo la gran olvidada de Andalucía".