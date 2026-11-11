El Ayuntamiento de Úbeda (Jaén) abre el albergue para temporeros de la aceituna

La concejala de Bienestar Social de Úbeda, Natalia Pérez, en la puerta del albergue. - AYUNTAMIENTO DE ÚBEDA

ÚBEDA (JAÉN), 11 (EUROPA PRESS)

El albergue municipal para temporeros de Úbeda (Jaén) abre este miércoles a partir de las 19,00 horas, un día antes de la fecha inicialmente prevista.

"Esta decisión responde a la necesidad de ofrecer un espacio de acogida y cobijo ante las condiciones meteorológicas que se esperan para estos días, garantizando así una atención anticipada a las personas que llegan a la ciudad durante la campaña de aceituna 2026-2027", ha explicado en una nota el Ayuntamiento.

La concejala de Bienestar Social, Natalia Pérez, ha visitado las instalaciones municipales, donde durante esta jornada se están llevando a cabo los trabajos de puesta a punto y preparación necesarios para recibir a quienes necesiten hacer uso de este recurso.

La edil ha explicado que, dadas las circunstancias meteorológicas, "ha sido imprescindible dar prioridad a esta apertura", por lo que se ha trabajado para adelantar la puesta en marcha del albergue y permitir que pueda ofrecer alojamiento desde esta misma tarde.

En este sentido, ha definido esta apertura como "un concepto de cobijo, un concepto anticipado, de urgencia, pero también de calidad humana", al tiempo que se ha señalado la importancia de ofrecer una respuesta rápida ante las necesidades que puedan surgir durante estos días.

Pérez ha agradecido la implicación y colaboración de las distintas áreas del Ayuntamiento de Úbeda, cuya coordinación ha permitido agilizar los trabajos y hacer posible que el recurso esté operativo un día antes de lo inicialmente programado.

Igualmente, ha trasladado su agradecimiento a la ciudadanía y a los integrantes de la Comisión Local Permanente de Migración, que han colaborado para adaptar la planificación inicial a las nuevas circunstancias.

"Desde el Ayuntamiento de Úbeda se continúa trabajando en la coordinación y preparación de los recursos municipales destinados a la atención de las personas temporeras, con el objetivo de ofrecer una respuesta adecuada durante la campaña de aceituna 2026-2027 y favorecer que ésta se desarrolle con la mayor normalidad posible", ha explicado.

Con la apertura del albergue ubetense serán tres los que estén en funcionamiento en la provincia de Jaén, junto al de la capital y el de Porcuna, donde la pasada noche han estado ocupadas, respectivamente, 157 de 170 plazas y cuatro de 21, según se ha informado a Europa Press desde la Junta de Andalucía.

MAPA

El diseño del mapa de recursos para la atención a temporeros que llegan a la provincia de Jaén a trabajar en la campaña de recogida de aceituna contempla la apertura progresiva de 14 albergues municipales --el mismo número que la pasada-- que suman 569 plazas, cuatro más.

La propuesta del Foro Provincial para la Atención de Personas de Origen Migrante a los ayuntamientos, responsables de la gestión de estos albergues, era que la apertura se produjera entre los días 2 y 6 de noviembre. Sin embargo, solo están operativos los de Jaén y Porcuna a la espera de la apertura en Úbeda esta misma tarde.

En el caso de Alcalá la Real, la Comisión Local de Inmigración ha previsto la apertura del albergue del Coto entre el 16 y el 20 de noviembre. Dispone de 18 plazas y ofrece una estancia máxima de cuatro noches para personas en situación regular que busquen empleo, incluyendo alojamiento, manutención, lavandería y atención social

En Martos, el Ayuntamiento tiene prevista la apertura de su albergue para el próximo día 16, con la posibilidad de adelantar la fecha si fuera necesario. Cuenta con 29 plazas --24 para hombres, cuatro para mujeres y una adaptada-- y ofrecerá servicios de desayuno, almuerzo, cena, higiene personal, desplazamiento y lavandería

En Andújar, el Foro Local para la Atención a las Personas Migrantes ha concretado que el albergue municipal dispondrá de 34 plazas --30 para hombres y cuatro para mujeres--. En este caso, la fecha de apertura aún no está confirmada y se determinará en función de la evolución de la llegada de personas y de las necesidades detectadas por los servicios municipales y agentes sociales.