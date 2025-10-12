El Ayuntamiento de Villa del Río (Córdoba) convoca el I Concurso de Pintura Rápida 'Blas Moyano'

VILLA DEL RÍO (CÓRDOBA), 12 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Villa del Río (Córdoba) ha convocado el I Concurso de Pintura Rápida 'Blas Moyano', que se celebrará el sábado 25 de octubre, en el marco de la X Bienal de Arte de Villa del Río que se está celebrando durante los meses de septiembre y octubre.

Según se indica en las bases del concurso, consultadas por Europa Press, la finalidad de esta convocatoria es "promover la creación artística y fomentar la participación activa de la ciudadanía en el ámbito cultural, contribuyendo al enriquecimiento sociocultural del municipio".

Igualmente, el certamen pretende "poner en valor el patrimonio histórico, cultural, arquitectónico y natural de la localidad, favoreciendo su difusión y reconocimiento a través de la expresión plástica y artística".

La participación está abierta a personas mayores de edad, profesionales o amateurs, y la técnica de la pintura será libre, mientras que la temática estará "centrada en el patrimonio histórico, cultural, arquitectónico y natural de Villa del Río".

En cuanto a los premios, cabe señalar que el ganador del concurso recibirá 1.000 euros, mientras que el segundo clasificado obtendrá un premio de 700 euros y el tercero recibirá 400 euros.

Las inscripciones se realizarán de forma telemáticas hasta el 23 de octubre en la web 'https://sede.eprinsa.es/villario/tramites' o a través del correo electrónico 'cultura@villadelrio.es'. La inscripción presencial se puede llevar a cabo el mismo día del concurso, de 8,30 a 10,00 horas en el Museo Histórico Municipal Casa de las Cadenas.

La realización de las obras se llevará a cabo de 09,00 a 16,30 horas, mientras que a las 19,00 horas está previsto que se proceda a la lectura del fallo del jurado y entrega de premios en la Plaza de la Constitución. Además, las obras premiadas se expondrá del 27 al 31 de octubre en el museo municipal.