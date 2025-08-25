El Ayuntamiento de Los Villares (Jaén) pide evitar tomas ilegales de agua y realizará un estudio para detectarlas

Archivo - Uno de los accesos a Los Villares. - AYUNTAMIENTO DE LOS VLLARES - Archivo

LOS VILLARES (JAÉN), 25 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Los Villares (Jaén) ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que no se realicen tomas ilegales de agua y ha anunciado que llevará a cabo un estudio de la red general "para la detección" de este tipo de prácticas.

Así se recoge en un bando publicado por el Consistorio "debido a la baja presión detectada en algunas zonas, diversas quejas recibidas y los indicios de tomas ilegales en el suministro", según expone en sus redes sociales.

"Es un problema muy puntual. Esto no es la normalidad ni muchísimo menos en el municipio, pero poco a poco hay que ir quitando estas costumbres que no son buenas", ha explicado este lunes a Europa Press la alcaldesa Estela Palacios.

Al respecto, ha recordado que el agua es un bien esencial y hay que "cuidarlo muchísimo", con "un uso muy responsable", especialmente en un contexto de cambio climático como el actual, con periodos de "sequía muy acusada" como el que se acaba de superar.

A ello ha sumado que las tomas ilegales suponen algo "injusto para el que tributa religiosamente y paga su agua". "Es una manera de hacer un uso indiscriminado, porque claro, además de que no pasa por el contador y no paga, pues de alguna manera se toma como ancha es Castilla", ha comentado la alcaldesa.

Por ello, con "el fin de preservar este bien esencial para toda la comunidad", el bando indica que "queda terminantemente prohibido realizar tomas ilegales de agua de uso domiciliario, fuentes, ríos, pozos, acequias, o cualquier otro recurso hídrico sin la autorización correspondiente de las autoridades competentes, conforme a la Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas de Andalucía, y demás normativa aplicable".

El Ayuntamiento recuerda, además, que la realización de tomas ilegales de agua "constituye una defraudación", de conformidad con lo establecido en el artículo 27 de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación del servicio de suministro de agua. Añade que podrá ser sancionada con multas conforme a lo establecido en el artículo 93 del Decreto 120/1991, de 11 de junio, por el que se aprueba el Reglamento del Suministro Domiciliario de Agua.

Igualmente, dichas infracciones "podrán ser sancionadas conforme a lo establecido en el artículo 106.1.e) de la Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas de Andalucía, "con multas de hasta 6.010,13 euros", según el artículo 108.1.a de esta norma.

Por otro lado, el Ayuntamiento de Los Villares anuncia que "va a realizar en breve un estudio de la red general para la detección de tomas ilegales, la cual será perseguida y sancionada en colaboración con las autoridades ambientales y de aguas, y se procederá a la inspección y control en todo el término municipal.

Junto a ello, en el bando firmado por la alcaldesa se insta a la ciudadanía "a colaborar denunciando en las oficinas municipales cualquier actividad sospechosa relacionada con tomas ilegales de agua".

"La protección de nuestros recursos hídricos es responsabilidad de todos. La utilización responsable y legal del agua garantiza el bienestar y el desarrollo sostenible de nuestro municipio", expone.

Finalmente, insiste en un "enérgico llamamiento a la ciudadanía para respetar la normativa vigente y evitar sanciones" y subraya que la colaboración de todos es fundamental para preservar el patrimonio natural de la localidad.