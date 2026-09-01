Ayuntamientos de Granada gobernados por la izquierda se desmarcan de la movilización por Ceuta promovida por la FEMP

Decenas de personas durante una manifestación pacífica, a 29 de agosto de 2026, en Ceuta (España). - Marcos Moreno - Europa Press

GRANADA, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los ayuntamientos granadinos gobernados por PSOE, IU o conjuntamente por ambas formaciones han decidido no secundar la convocatoria promovida por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) de una movilización este miércoles, 2 de septiembre, en apoyo a la población de Ceuta en plena crisis migratoria y, en muchos casos, han realizado una "convocatoria alternativa" por considerar "partidista" o "unilateral" la impulsada por la federación.

Así se constata en ciudades como Armilla, la más poblada del área metropolitana, donde la alcaldesa socialista, Loli Cañavate, ha señalado a Europa Press respecto de la FEMP, que "no ha realizado ninguna convocatoria, sino que se trata de una decisión personal de su presidenta", la alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo (PP).

Por esa consideración, el Consistorio de Armilla ha hecho "una convocatoria propia en solidaridad con el pueblo ceutí y por los derechos humanos", expone su alcaldesa.

"El equipo de Gobierno considera que este es el momento de la unidad, la responsabilidad y la coordinación entre administraciones. Necesitamos que las instituciones trabajen juntas, desde sus respectivas competencias, para aportar soluciones y ofrecer certezas a la ciudadanía ceutí", defiende Cañavate.

La concentración en Armilla de este próximo miércoles está convocada a las 12,00 horas en la plaza del Ayuntamiento, y en el documento difundido entre la ciudadanía se señala: "Desde Armilla queremos trasladar nuestro apoyo a Ceuta ante la situación que está atravesando y expresar un mensaje de unidad, solidaridad y defensa de los derechos humanos".

"Ceuta ocupa una posición especialmente compleja como frontera sur de España y de la Unión Europea con el continente africano. Una realidad que requiere responsabilidad, coordinación entre administraciones y respuestas que garanticen la seguridad y la convivencia, pero también el respeto a la dignidad de todas las personas", agrega el mensaje difundido por el Ayuntamiento de Armilla.

También en el cinturón metropolitano, el alcalde de Maracena, Carlos Porcel (PSOE) explica que el Ayuntamiento no se suma a la convocatoria de la FEMP "por entender que lo han hecho sin ningún tipo de acuerdo, de forma unilateral, partidista y buscando la confrontación".

El Consistorio de esta ciudad va a celebrar un acto solidario con lectura de manifiesto y minuto de silencio "destacando el apoyo a la ciudad de Ceuta, por la convivencia, la lealtad institucional y respeto a los derechos humanos".

Otro municipio del área metropolitana gobernado por el PSOE que ha elegido una concentración alternativa a la promovida desde la FEMP es Chauchina, donde fuentes municipales se refieren directamente a su convocatoria como una "desmarcada totalmente de la de la FEMP".

En esta localidad, de hecho, la concentración organizada por la Corporación municipal en apoyo a la ciudad autónoma de Ceuta se va a celebrar este martes, 1 de septiembre, a partir de las 20,00 horas, en la plaza de la Constitución bajo el lema 'Concentración por Ceuta. Unidad, solidaridad, convivencia'.

Otro ejemplo de un Ayuntamiento gobernado por la izquierda que promoverá una medida "alternativa" a la de la FEMP para expresar su apoyo a Ceuta es el de Víznar, cuyo alcalde, David Espigares (IU), ha expresado su "empatía" con el pueblo ceutí "independientemente del revuelo que se ha liado".

Así, el regidor de Víznar defiende que Ceuta es "un pueblo muy solidario que está sufriendo una situación muy complicada y que lo que menos necesita es generar más incertidumbre y odio"; y sobre la iniciativa municipal adelanta que en el próximo pleno de la Corporación se leerá un mensaje de apoyo a Ceuta.

Un caso de un municipio con un alcalde de IU que sí tomará parte de la convocatoria de la FEMP es el de la localidad de Pinos Puente, donde su regidor, Iván Fernández, --que mantiene un pacto de gobierno con PP e independientes--, ha confirmado que el Consistorio se suma a la convocatoria de la Federación de Municipios.

"En la convocatoria --de la FEMP-- no hay nada partidista, solo se llama a la solidaridad y la paz con el pueblo de Ceuta que es un ejemplo de convivencia y unión entre personas", apunta el alcalde de Pinos Puente.

En Huétor Tájar, donde gobierna con mayoría absoluta el PSOE, el Ayuntamiento ha emitido un comunicado en sus redes sociales en el que acusan directamente al PP de "utilizar las movilizaciones para confrontar y atacar directamente al Gobierno de España en lugar de proponer soluciones reales a la crisis humanitaria" de Ceuta.

"La presidenta de la FEMP lanzó el llamamiento institucional a los ayuntamientos de forma unilateral y sin el consenso previo de los grupos políticos vulnerando el funcionamiento democrático de la federación. Esta queja ha sido respaldada por partidos como PSOE, IU, Podemos, ERC y Junts", señala el comunicado del Ayuntamiento de esta localidad.

Por tanto, el Ayuntamiento de Huétor Tajar señala que no participará en estas concentraciones, y añade el lema "Ceuta sí. Su utilización partidista, no".

Fuentes municipales consultadas por Europa Press han descartado, hasta el momento, la convocatoria de concentraciones en apoyo a Ceuta por parte de otros ayuntamientos de otras localidades importantes granadinas gobernadas por la izquierda, caso de Atarfe (PSOE-IU), Monachil (PSOE-IU) o Salobreña (PSOE, IU e independientes).