Baeza (Jaén) se queda sin cobertura de Policía Local este fin de semana por la "falta de gestión" municipal, según CSIF

Archivo - Ayuntamieno de Baeza/Archivo - FRANCISCO J OLMO/EUROPA PRESS - Archivo

JAÉN 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

La sección sindical de CSIF en el Ayuntamiento de Baeza (Jaén) ha denunciado que la falta de acuerdo sobre las horas extraordinarias entre la corporación municipal y la plantilla de la Policía Local ha provocado que durante este fin de semana se hayan registrado turnos sin efectivos policiales, lo que ha llevado a mantener cerrada la Jefatura de Policía.

Para el sindicato, lo ocurrido es el "resultado directo de la irresponsabilidad y la falta de gestión" por parte de la Concejalía de Personal. CSIF ya alertó la semana pasada de que, tras agotarse la vía del diálogo por parte del departamento de Personal, la plantilla de la Policía Local acordó dejar de realizar servicios extraordinarios, los cuales tienen carácter voluntario, además de mantener su decisión de no realizar horas extras.

Como consecuencia directa de esta situación, el sindicato ha señalado que este sábado por la mañana no se dio cobertura policial a las oposiciones de ingreso a la Guardia Civil, celebradas en la ciudad y que contaron con la participación de más de 2.800 aspirantes.

Asimismo, CSIF ha apuntado que no se pudo prestar atención a la ciudadanía ni responder a los requerimientos en varios turnos de trabajo debido a que la Jefatura de Policía Local se encontró "literalmente cerrada" al no haber efectivos disponibles.

Por otro lado, la falta de agentes impidió dar cobertura a la procesión de San Cristóbal. Ante esto, el sindicato ha criticado que el Ayuntamiento optara por contratar un servicio de seguridad privada, poniendo en manos de "personal no cualificado" la seguridad de los asistentes.

A este respecto, CSIF ha hecho hincapié en que las potestades públicas están reservadas por ley para ser ejercidas exclusivamente por personal funcionario. En este sentido, el sindicado ha incidido en que la limitación del derecho fundamental a la libre circulación o la ordenación del tráfico son funciones exclusivas de los agentes de la autoridad de la Policía Local en Baeza, por lo que han advertido de que la contratación de seguridad privada para tales fines "podría incurrir en responsabilidad penal" para el Consistorio.

Finalmente, desde la sección sindical de CSIF en Baeza se ha hecho un llamamiento para que se estimen las reivindicaciones del colectivo policial que "no son tanto salariales, sino de mejora de la calidad del servicio a la ciudadanía y de las mejoras laborales de los agentes".