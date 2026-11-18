Cartel de las fiestas - AYUNTAMIENTO DE BAEZA

BAEZA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Baeza (Jaén) regresará al Medievo para celebrar sus Reales Fiestas del Concejo, en honor a San Andrés Apóstol, patrón de la localidad. Las plazas y calles de su conjunto histórico, declarado Patrimonio Mundial, acogerán del 27 al 30 de noviembre una programación que este año pondrá el broche a los actos conmemorativos del VIII Centenario de la Conquista de Baeza.

Una de las citas más esperadas de esta efeméride será la recuperación de la recreación histórica de la 'Toma de Baeza', que volverá a representarse en la Plaza de Santa María el lunes 30 de noviembre, a las 18,00 horas. La puesta en escena correrá a cargo de Semer Turismo, empresa especializada en este tipo de espectáculos, y culminará con un castillo de fuegos artificiales para celebrar los ocho siglos de historia del municipio.

La otra novedad de la presente edición llegará en la jornada inaugural, el viernes 27 de noviembre, con un desfile medieval protagonizado por el alumnado de Infantil, Primaria y Secundaria de los centros educativos de Baeza y sus anejos.

Este pasacalles partirá a las 11,00 horas desde el Paseo de la Constitución y recorrerá diversos enclaves del barrio monumental hasta finalizar en la Plaza de Santa María, donde los escolares interpretarán el himno de Baeza.

Durante los cuatro días de celebraciones, el conjunto histórico baezano se transformará en un escenario de ambientación medieval que contará con pasacalles, animación musical, danzas orientales, campamento, tiro con arco, talleres de ilustración, esgrima, juegos de mesa y diversos desfiles temáticos.

La programación diseñada para conmemorar el VIII Centenario de la Conquista incluye también otras actividades destacadas para el lunes 30 de noviembre. A las 12,00 horas se inaugurará un grafiti conmemorativo en la calle Manuel Acero, elaborado en colaboración con el Instituto Andaluz de la Juventud.

Posteriormente, a las 13,00 horas, abrirá sus puertas la exposición 'Baeza en el siglo XIII: del al-Andalus almohade al Reino de Castilla' en la Sala de Exposiciones Gaspar Becerra.

Dentro de los actos más tradicionales, el domingo 29 de noviembre a las 20,40 horas tendrá lugar el encendido de la hoguera de San Andrés en el Real de San Andrés. La cita estará acompañada por un concierto de la Banda de Música de Baeza, bajo la dirección de Juan de Dios Robles.