Baja a uno el número de hospitalizados por el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba)

Archivo - Vista exterior del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba. - EUROPA PRESS - Archivo

CÓRDOBA 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El número de personas heridas en el accidente ferroviario del pasado 18 de enero en Adamuz (Córdoba) y que aún permanecen hospitalizadas ha bajado de dos a una, al haberse producido el alta de la única persona que seguía ingresada en el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba.

Según los datos facilitados por el Servicio Andaluz de Salud (SAS) a la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA), recogidos en el parte de hospitalizados y altas, hasta el momento se han tramitado 124 altas hospitalarias y un fallecimiento, que elevó el número de muertos por el accidente a 46.

De esta forma, en planta de hospitalización no queda ya ningún paciente ingresado, mientras que la única persona que resultó herida en el siniestro ferroviario y permanece ingresada está en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Regional de Málaga.