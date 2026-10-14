Banca Privada de Caja Rural Granada organiza una nueva edición de sus encuentros 'Perspectivas de Mercado'. - MIGUEL ANGEL MOLINA

GRANADA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Banca Privada de Caja Rural Granada ha organizado una nueva jornada del ciclo 'Perspectivas de Mercados", un programa diseñado para ofrecer a sus clientes información directa y de calidad sobre los mercados financieros, las tendencias económicas y las estrategias de inversión más relevantes del momento.

"Con este tipo de encuentros buscamos fortalecer la relación con nuestros clientes en materia de asesoramiento, acercándoles la visión de algunas de las principales gestoras internacionales y contribuyendo a una mejor toma de decisiones en un entorno económico cada vez más complejo", señala Juan Laborda Andújar, responsable de Banca Privada y Personal de Caja Rural Granada.

El encuentro contó con la participación de representantes de las gestoras internacionales Amundi y Capital Group, dos firmas de referencia en la gestión de activos a nivel mundial. El coloquio fue moderado por Arantza Loinaz Pérez, directora de Fondos Internacionales de Banco Cooperativo Español, y contó con las intervenciones de Gonzalo Ortiz de Vigón Damborenea, Sales Manager de Amundi, y César Ozaeta Francés, ManagingDirector Iberia de Capital Group.

Durante la jornada, los expertos ofrecieron una visión detallada sobre la situación económica global, con especial atención a las previsiones de crecimiento e inflación, la evolución de las políticas monetarias y las expectativas para los mercados financieros.

Además, analizaron los principales desafíos que afrontan los inversores, como las tensiones geopolíticas, el incremento de la deuda pública y la irrupción de nuevas tecnologías, especialmente la inteligencia artificial, como factor transformador de la economía y los mercados.

El debate permitió también conocer las perspectivas de las principales economías internacionales y reflexionar sobre el papel de los activos refugio y las oportunidades de inversión que pueden surgir en un entorno de elevada incertidumbre, reforzando la importancia de la planificación financiera a largo plazo y de una gestión profesional de las inversiones.

La celebración de este tipo de encuentros responde a la relevancia que la actividad de Banca Privada tiene para Caja Rural Granada, un segmento estratégico.

A través de un modelo basado en la atención personalizada y el conocimiento experto, la Entidad ofrece a sus clientes un acompañamiento integral para la gestión y planificación de su patrimonio.

"En Caja Rural Granada creemos que el valor diferencial sigue estando en las personas. Nuestro objetivo es acompañar a cada cliente en sus decisiones financieras, ofreciéndole información rigurosa, asesoramiento especializado y un trato cercano que le permita afrontar con confianza los desafíos y oportunidades que presentan los mercados", señala Laborda.