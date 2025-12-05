El Banco de Alimentos de Córdoba consigue más de 25.000 kilos de comida y 124.000 euros en la 'Gran Recogida 2025'

Labores de organización en el Banco de Alimentos. - BANCO DE ALIMENTOS

CÓRDOBA 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Banco de Alimentos Medina Azahara de Córdoba ha informado este viernes de que la 'Gran Recogida 2025' ha recolectado un total de 124.309 euros y 25.765 kilos en especie, todo ello gracias "a donantes, empresas y cadenas de alimentación colaboradoras, medios de comunicación y, sobre todo, a esos más de 1.000 voluntarios que han hecho posible esta fiesta de la solidaridad que una vez más es la más importante del año".

Así lo ha indicado el Banco de Alimentos en una nota en la que ha detallado que estos datos definitivos se han conocido una vez que las grandes cadenas han finalizado las tareas de clasificación y los procesos informáticos para contabilizar las donaciones realizadas por los cordobeses de la capital y provincia.

En este contexto, desde la entidad han puesto de manifiesto que la cifra de donaciones realizadas en la campaña de 2025 es "muy esperanzadora", ya que supone "una ruptura de la tendencia a la baja de años anteriores", pues se ha recogido "un seis por ciento más que en la campaña de 2024".

En cualquier caso, han precisado que "hay un descenso generalizado en la mayoría de los bancos de alimentos españoles", algo que desde el Banco de Alimentos de Córdoba achacan "tanto a la espectacular subida de los precios de los alimentos como a la disminución del poder adquisitivo de los últimos tiempos de muchas personas".