Una oficina de Banco Santander en Sevilla. - BANCO SANTANDER

SEVILLA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Banco Santander ha inaugurado un nuevo WorkCafé en Sevilla, situado en la avenida de la República Argentina. Con esta apertura, la entidad refuerza su presencia en la ciudad y avanza en Andalucía con un modelo de oficina innovador, abierto a clientes y no clientes, que combina servicios financieros, espacios de trabajo colaborativo y salas de reuniones.

Según ha detallado Banco Santander en una nota, el nuevo WorkCafé de Sevilla cuenta con una superficie de 470 metros cuadrados. El espacio dispone de tres salas para reserva y zonas habilitadas para reuniones o trabajo individual. Con esta inauguración, Banco Santander alcanza los 20 WorkCafé en Andalucía. En concreto, nueve son urbanos y once están ubicados en campus universitarios.

La apertura del nuevo WorkCafé en Sevilla supone un nuevo paso en la expansión de este modelo en la comunidad autónoma, donde el banco continúa apostando por espacios más abiertos, flexibles y conectados con las nuevas necesidades de clientes, empresas, autónomos, pymes y ciudadanos.

Con motivo de esta apertura, el director de Negocio Retail de Andalucía y Extremadura, José Ángel López, ha señalado que "con este nuevo WorkCafé damos un paso más en la evolución de nuestro modelo de relación con los clientes". Así, "apostamos por espacios donde la atención financiera convive con zonas para trabajar, reunirse y compartir ideas, en un entorno cercano y adaptado a las nuevas formas de relacionarse con el banco".

Asimismo, en el acto de inauguración también han estado presentes: el director de Zona de Sevilla, Luis Olivares y el responsable del equipo del nuevo WorkCafé, Amin Ezzedine.

CONCEPTO WORKCAFÉ

Banco Santander apuesta con este modelo por la creación de espacios que responden de forma "cada vez más precisa" a los cambios en los hábitos de los consumidores y de la sociedad en general. Los WorkCafé combinan en un único lugar la prestación de servicios financieros, espacios de encuentro y coworking y salas de reuniones, con el objetivo de "dar respuesta a las demandas de unos usuarios más informados, conectados y sensibles a la experiencia".

De esta manera, su éxito se basa en un concepto de oficina que pone en el centro las relaciones humanas y la cercanía con el cliente, en un entorno de digitalización e innovación. En estos espacios colaborativos, cualquier usuario --sea cliente o no del banco-- puede trabajar, conectarse a internet, celebrar reuniones, asistir a charlas, conferencias o actividades de interés y, por supuesto, realizar sus gestiones financieras habituales.

Además, Banco Santander lanzó una plataforma workcafe.es, diseñada como punto de encuentro digital de la Comunidad WorkCafé en España. En ella, los usuarios pueden consultar información sobre la red de oficinas, localizar espacios, conocer próximos eventos y registrarse para reservar salas, utilizar zonas de coworking o participar en las actividades que se organizan en los distintos centros.

El concepto WorkCafé nació en Chile en 2016 y desde entonces se ha extendido a varios países en los que Grupo Santander tiene presencia. En España, la primera oficina de este tipo abrió sus puertas en 2018 en Madrid, y desde entonces el banco ha continuado ampliando esta red como parte de su apuesta por un modelo de oficina "más abierto, flexible, digital y conectado con las necesidades de clientes y no clientes".