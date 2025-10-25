La banda cordobesa Subtónica regresa con 'Para creer que estamos muertos', un adelanto del vinilo que lanzará en 2026

CÓRDOBA 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

La banda cordobesa Subtónica, liderada por Javier Estévez, miembro fundador de Estirpe, de la que formó parte 20 años, acaba de publicar un nuevo sencillo, 'Para creer que estamos muertos', un adelanto del LP que verá la luz en vinilo el próximo 2026, bajo el inquietante título de 'Salvarnos'.

Según la información facilitada a Europa Press por la banda cordobesa, su nuevo tema "es una declaración de guerra contra la inercia civil", lo cual se refleja en un 'videoclip' que es "un espejo incómodo de la realidad", pues, "en un tiempo donde la inercia se confunde con la paz y la comodidad anestesia la conciencia, donde nos han vendido un circo de individualismo rampante, excentricidades de saldo y un sempiterno síndrome de Peter Pan disfrazado de autenticidad, la pregunta es si queda aún capacidad de réplica en esta maltratada sociedad civil o somos ya meros comparsas en esta función donde los grandes poderes fácticos, sin disimulo, siguen moviendo los hilos del mundo"

Así se lo pregunta Javier Estévez, quien ha asegurado que su nuevo single con Subtónica "no es un lamento, sino un poderoso pisotón que revindica, como bien intuyó Patti Smith en su día, que 'People have the power', y que la única razón por la que nos creemos cadáveres es porque se han esmerado en hacérnoslo creer".

Esta pieza, adelanto del mencionado larga duración que se publicará en vinilo en 2026 bajo el título de 'Salvarnos', es "una invitación directa al pensamiento propio y fundado, un necesario varapalo contra la borregada del pensamiento único".

No en vano, Estévez hace menciones al mítico programa televisivo 'La Bola de Cristal', a "ese faro en la noche", para dejar claro que, "si todos pensamos igual, el panorama es realmente trágico". La canción, con la moraleja de la rana cocinándose a fuego lento en la olla como metáfora, hace referencia a "ese perverso juego del poder" en el que "nos empujan, sí, pero justo lo suficiente para no caernos; nos alejan, sin duda, pero nunca tanto como para que lleguemos a perdernos de vista y organicemos la revuelta".

La factura musical, nacida en los dominios de Alisrecords (Pachi García Alis), no se queda atrás en su declaración de intenciones. Presume de una contundente batería, marca de la casa que Estévez conoce bien, pues fue batería y letrista de los añorados Estirpe.

A su golpeo se suman unos brillantes sintetizadores y unas guitarras afiladamente sutiles, todo ello arropando la enérgica voz de Javier Estévez, que sigue ganando en matices y expresividad con cada nueva entrega, demostrando que su travesía por el rock es una batalla ganada a pulso.

El mensaje cobra vida en un 'videoclip' grabado en Córdoba bajo la dirección de Javier López (3visual). Con Rafa de Vera haciendo de maestro de ceremonias y director actoral, la pieza nos mete de cabeza en una suerte de terapia grupal donde desfilan, gracias a la participación de estudiantes y egresados del Grado de Cine y Cultura de la Universidad de Córdoba (UCO), fruto de una actividad formativa del Aula de Rock y Cultura Underground de la UCO, distintos perfiles actuales.

El objetivo, según el propio Estévez, no es otro que "representar las glorias, las miserias, anhelados deseos o incluso traumas de nuestro tiempo", todo ello bajo una mirada que es a la vez "atónita, pero también abducida". Una instantánea incómoda de la realidad, "para quienes aún tienen el coraje de mirarla a la cara".