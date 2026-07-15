La Bandada de Hidabe abre este jueves el ciclo 'Noches en la terraza' en el Centro de Recepción de Visitantes de Córdoba

Archivo - El Centro de Recepción de Visitantes de Córdoba. - EUROPA PRESS - Archivo

CÓRDOBA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Bandada de Hidabe, proyecto del cantautor Fernando Hidalgo, abre este jueves, a las 22,00 horas, en el Centro de Recepción de Visitantes (Puerta del Puente) el ciclo 'Noches en la terraza', que va a ofrecer los jueves y viernes, del 16 de julio al 18 de septiembre, una variada programación musical en la que tendrán también cabida el teatro y la magia.

La cita, organizada por la Delegación de Cultura y Patrimonio Histórico, tiene la entrada libre a todos los espectáculos hasta cubrir aforo. Bandada de Hidabe es una propuesta de música de autor vitaminada, que lidera Fernando Hidalgo 'Hidabe', cantautor con más de 20 años de trayectoria componiendo e interpretando sus propias canciones.

El proyecto nace de la unión entre la canción de autor, el folk y la fuerza del rock español, construyendo un repertorio cercano, directo y lleno de personalidad. Sus temas combinan letras elaboradas, pasajes poéticos y melodías pegadizas que conectan con el público desde la primera escucha. La formación amplía el universo íntimo de Hidabe y convierte sus canciones en piezas más abiertas, orgánicas y corales. La guitarra y la voz se arropan con viola, contrabajo, percusión y voces, creando una sonoridad cálida, dinámica y muy reconocible.

El resultado es un concierto que transita entre la emoción, la reflexión y la energía, con canciones que hablan de la búsqueda personal, las relaciones, la amistad y la vida cotidiana desde una mirada honesta y sensible. Junto a Fernando Hidalgo 'Hidabe' (composición, guitarra y voz) están en este proyecto Dani Alcántara, viola; Daniel Morales 'Mawe', percusión; Jaime Carrasco, contrabajo; y Ulayya, coros y voces.