Un bando del alcalde de Jaén invita a dar "una cálida bienvenida" a los reyes de España en su próxima visita a la ciudad

JAÉN 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Jaén ha publicado un bando del alcalde, Julio Millán, en el que invita a la ciudadanía a dar "una cálida bienvenida" a los reyes de España, que visitarán Jaén el martes próximo para conmemorar el 1.200 aniversario de su capitalidad.

Julio Millán ha incidido en el valor que tiene la visita de Felipe VI y Letizia que, pese a sus agendas y a la situación sobrevenida del apagón que impidió su visita prevista en abril de 2025, hayan querido "testimoniar la importancia de la efeméride para la capital y su provincia".

"Jaén tiene que responder a este señalado gesto y dar testimonio del orgullo y la emoción que sentimos por ser la generación que vive los 1.200 años como capital de Jaén", ha apuntado el alcalde.

En la visita programada por la Casa Real con el Ayuntamiento de la capital, los reyes de España visitarán el Consistorio, la restauración del Salón Mudéjar con la exposición sobre el 1.200 aniversario y los Baños Árabes, que ha celebrado en 2025 el 40 aniversario del Premio Europa Nostra por su recuperación.

En el bando, publicado en redes sociales y medios digitales del Ayuntamiento así como de forma física en distintos espacios y edificios municipales, se indica que esta visita se enmarca en los 1.200 años de capitalidad de Jaén, lo que supone "un hito histórico que compartimos con orgullo y emoción".

Por esto, Millán anima a toda la ciudadanía de Jaén a acudir el próximo martes a dar la bienvenida a Felipe VI y Letizia en la Plaza de Santa María, donde tendrá lugar el recibimiento oficial "que es una oportunidad única para el recuerdo".

En este sentido, se ha hecho extensiva esta visita a centros escolares y otros colectivos que quieran ese día hacer un parón en su quehacer diario para recibir "con alegría y con ilusión" a sus majestades. "Tenemos una oportunidad para testimoniar, con hospitalidad y cariño, nuestro orgullo ante los reyes por nuestra historia, la cultura y también por el futuro de nuestra ciudad", ha dicho Millán en un comunicado.

Con motivo de la visita real, la fachada del Ayuntamiento de Jaén se iluminará desde esta noche y hasta el día de la llegada de rojo carmesí, el color de la Casa Real.