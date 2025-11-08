Baño de militancia de Moreno en el congreso firmando Manual de convivencia: "Aprovecho y le saco la firma al presi"

El presidente de la Junta y del PP-A, Juanma Moreno, estrecha este sábado la mano de un militante durante la firma de ejemplares de Manual de convivencia en el marco del XVII Congreso de este partido. - FRANCISCO OLMO/EUROPA PRESS

SEVILLA 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía y aspirante a la reelección como líder del PP andaluz, Juanma Moreno, se ha dado este sábado un baño de militancia con los asistentes al XVII Congreso de este partido con la firma de ejemplares de su libro Manual de convivencia, que lleva por subtítulo La vía andaluza, y edita Espasa.

Ese contacto de Moreno con los congresistas ha incluido un abrazo al exalcalde de Huelva, Pedro Rodríguez, quien se ha acercado por un lateral de la cola hasta llegar al presidente andaluz.

"Voy a aprovechar y le saco la firma al presi", ha dicho un joven compromisario antes de comprar un ejemplar y ponerse en la cola con ese propósito de tener la rúbrica de unas memorias políticas y personales de Moreno a sus 55 años.

"No es lo mismo", ha precisado a Europa Press para reafirmar la importancia de que el libro tenga la dedicatoria de Moreno.

Si un evento congresual, como este que se celebra desde este viernes en el Palacio de Ferias y Congresos de Sevilla (Fibes), es una cita propicia para el encuentro del líder con sus seguidores, ese ejercicio se ha reforzado en esta ocasión firmando ejemplares de un libro que Moreno presentó el lunes en Sevilla en un acto celebrado en la Real Fábrica de Artillería.

La firma de libros por Moreno ha comenzado a la conclusión de la intervención del secretario general del PP, Miguel Tellado, ante el plenario.

En un receso para el almuerzo y antes de que vuelva la actividad al Congreso del PP-A, que ha programado a partir de las 16 horas una mesa de alcaldes, el presidente andaluz, ataviado con una cazadora marrón y zapatillas deportivas, se ha subido a un taburete y sobre una mesa ha ido firmando.

El punto de firma ha sido un food track, la recreación de la típica camioneta norteamericana para la venta callejera de comida rápida.

Cámaras de televisión, fotógrafos y redactores han rodeado a Moreno de la misma forma que unos compromisarios representativos de diferentes generaciones y de ambos sexos.

La organización ha tenido que poner una cinta a las 14,00 horas para acotar la cola cuando varias decenas de militantes aguardaban aún la rúbrica de Moreno.