Los Baños del Naranjo de Jaén acogen el día 12 un espectáculo basado en cuentos anglosajones de fantasmas del siglo XIX

Presentación del espectáculo 'Hórrida. Nanas para una Navidad de escalofrío'. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los Baños del Naranjo de Jaén acogerán el próximo 12 de diciembre el espectáculo 'Hórrida. Nanas para una Navidad de escalofrío', a cargo de Delirium Laboratorio de Artes Escénicas y basado en cuentos de fantasmas clásicos de finales del siglo XIX, de autores anglosajones como Charles Dickens o Joseph Sheridan Le Fanu.

La concejala de Cultura y Turismo, María Espejo, y el profesor de la UJA y guionista de esta obra, Julio Olivares, han presentado este martes esta actividad gratuita e inmersiva. Propuesta desde el Patronato de Cultura en el marco de programación de Navidad, tendrá lugar a las 20,00 horas.

La edil ha explicado que se trata de un homenaje a los cuentos de fantasmas clásicos de finales del siglo XIX escritos por autores anglosajones, entre los que destacan Charles Dickens o Joseph Sheridan Le Fanu, y ha animado "a disfrutar de esta propuesta para vivir la Navidad de forma diferente".

Además, ha valorado el éxito de Delirium en los espectáculos que realiza, con "tintes de misterio, son espectáculos interactivos y están ligados a la cultura jiennense", y ha recordado actividades incluidas en programaciones como 'Jaén no duerme en verano', Halloween, San Juan, la Noche en Blanco o la Noche Jahenciana.

"Son nanas de escalofrío y toda una invitación a degustar los cuentos de fantasmas ingleses", ha señalado, por su parte, Olivares, quien ha añadido que, en esta obra, se podrán experimentar "cuestiones como la propia ciencia".

En este sentido y tras agradecer el apoyo del Patronato de Cultura y de Espejo, el director de Delirium ha invitado "a vivir esta experiencia desde dentro, pues el público va a formar parte del guión, de la narración y del texto de esas historias de fantasmas".