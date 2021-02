Basta Ya pide "revisar circuitos Covid" y que no haya un acceso presencial o telefónico "sin filtro" al médico

SEVILLA, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma Basta Ya Andalucía ha pedido "revisar los circuitos Covid" en atención primaria, ya que la "seguridad de todos es una premisa irrenunciable", toda vez que ha solicitado que no haya acceso "sin filtro al médico, ni telefónico ni presencial, salvo en situaciones de urgencia clínica real".

En un escrito de la asociación, tras plantear la Consejería de Salud y Familias el inicio de la vuelta a la normalidad con citas presenciales para el médico de acceso directo, Basta Ya explica que desde que se iniciaron las medidas de control de la pandemia, el paciente no tiene otra forma de acceder a una cita presencial más que cogiendo una cita telefónica a la que el paciente accede libremente, "sin más cortapisas que la que impone el número de citas que se ofertan, excesivas para el profesional" y "accediendo directamente al centro de salud para solicitar atención presencial sin cita".

En el primer caso, expone que ha sido el propio médico el que ha contactado por teléfono con el paciente para valorar si procedía o no resolver el problema mediante una cita presencial, al tiempo que ha señalado que las líneas de los centros de salud "son pocas y han estado colapsadas por la demanda de llamadas, las de los hospitales aún más y son más inaccesibles --en general no tienen o no publicitan cómo informarse de las citas-- y enfermería de atención primaria oferta muchas menos citas telefónicas que los médicos".

"Todo esto ha sido el caldo de cultivo perfecto para que se haya cogido cita al médico de atención primaria para toda dificultad o problema relacionado con la salud o la asistencia sanitaria. Durante el último año el médico se ha convertido en telefonista, haciendo su propio filtro antes de prestar la atención y, de paso, dando respuesta a todo tipo de consultas sobre la asistencia sanitaria en general, aunque estas correspondieran a otro nivel asistencial o a otras categorías profesionales", aseguran desde Basta Ya.

Por su parte, apuntan que en el segundo de los casos, en

algunos centros se ha instaurado una consulta de enfermería --llamada de Acogida-- para filtrar estas demandas --se designa quien, cómo y cuándo resolverlas--, sin embargo "en muchos centros esta consulta no existe, lo que vuelve a convertir al médico en la puerta de entrada del centro de salud".

De este modo, la plataforma indica que a los médicos de atención primaria "nos llega lo que es de nuestra competencia y lo que no lo es", y que muchas de las consultas que asume "pueden y deben ser resueltas en las Unidades de Atención al Ciudadano de los centros de salud o del hospital, por los médicos hospitalarios o por enfermería, por no hablar de lo que no procede".

Basta ya señala, asimismo, que para el acceso presencial se han instalado dobles circuitos en los centros de salud para separar Covid de no Covid, y así minimizar el contagio de los pacientes, pero "en unos funcionan bien, en otros no", con lo que "aumentar la presencialidad sin que esto esté bien resuelto es un peligro".

Por tanto, señalan que los médicos de atención primaria "no queremos lo de ahora y tampoco volver a lo de antes. No queremos acceso sin filtro al médico, ni telefónico ni presencial, salvo en situaciones de urgencia clínica real. Menos aún a costa de agendas interminables, con una miseria de minutos por paciente, que no nos permiten disponer de tiempo para realizar el resto de actividades que también nos competen y son necesarias. Llevamos años extenuados y enfermos y ahora mucho más".

LA LIMITACIÓN DE LA CARGA DE TRABAJO "ES URGENTE"

Apuntan que la limitación de la carga de trabajo "es urgente" y qe la seguridad de todos --dobles circuitos y evitar las aglomeraciones en las salas-- "es una premisa irrenunciable". "Hay muchas personas con patologías no Covid que siguen sin atenderse adecuadamente como consecuencia de la pandemia, y una cuarta ola perjudicaría gravemente la salud y la atención de todos, Covid y no Covid", añaden.

Igualmente, la asociación considera "indemorable reordenar las tareas por competencias, ajustar las plantillas, revisar los circuitos y poner a cada categoría profesional y a cada nivel asistencial --primaria, hospital, salud pública y urgencias-- en su justo sitio".

"Si la vuelta a la normalidad se plantea así, cuenten con la colaboración y el esfuerzo de los médicos de familia y pediatras andaluces. Si el planteamiento sigue siendo lo de antes o lo de ahora, no cuenten con el beneplácito ni con la ausencia de respuesta por nuestra parte", concluyen desde Basta Ya.