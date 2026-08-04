Baza (Granada) aprovecha un PFEA especial para crear su futuro Centro de Interpretación del Agua

La antigua escuela rural en Siete Fuentes se adecuará para crear el futuro Centro de Interpretación del Agua y también se creará en el exterior del inmueble un mirador a los nacimientos que hay en este paraje. - AYUNTAMIENTO DE BAZA

Se adaptará el edificio municipal que servía como escuela rural junto al parque de las Siete Fuentes

BAZA (GRANADA), 4 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Baza (Granada) ha conseguido un Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA) Especial para este año con el que llevará a cabo la adaptación de un edificio municipal como Centro de Interpretación del Agua. Se trata del inmueble que antiguamente servía como escuela rural junto al paraje de las Siete Fuentes y que en estos momentos se encuentra reformado exteriormente, pero sin terminar.

La intención de la Concejalía de Urbanismo, que dirige María Carmen López, es adecuar del todo los espacios interiores, acabar las tres aulas y adaptarlas para uso expositivo, didáctico y de apoyo a visitas guiadas, construir un aseo de acceso general y llevar a cabo todas las instalaciones necesarias de electricidad, fontanería, saneamientos, climatización, carpintería, etcétera.

Además, está previsto trabajar en el exterior para crear un mirador a los nacimientos de las Siete Fuentes y al paraje donde se ordenan los diferentes pagos de riego. En definitiva, un Centro de Interpretación del Agua vinculado con el patrimonio hidráulico de la ciudad de Baza y su vega.

Desde el Ayuntamiento concretan que en esta intervención trabajarán 39 personas, siete oficiales y 32 peones, en distintas materias profesionales. El presupuesto de que se dispone es de 148.200 euros, que aportarán el SEPE (68.660 euros), la Junta de Andalucía y la Diputación de Granada (30.897 euros) y el Ayuntamiento de Baza (48.632 euros). Las obras comenzarán en cuanto se culminen los trámites administrativos.