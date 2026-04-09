Beas de Segura (Jaén) acogerá en mayo la entrega de los Premios Ardilla, de la DOP Sierra de Segura

Archivo - Olivar de montaña en la Sierra de Segura - DOP SIERRA DE SEGURA - Archivo

JAÉN 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Sierra de Segura entregará este año sus Premios Ardilla en Beas de Segura (Jaén). Esta cita anual tendrá lugar en la mañana del jueves 21 de mayo.

Beas de Segura destaca como el municipio con mayor peso olivarero dentro de la Denominación de Origen, contando con una extensión que supera las 10.000 hectáreas de olivar. Además, es la localidad que concentra un mayor número de almazaras inscritas en la DOP, con un total de cuatro entidades. Todas ellas participarán, junto al Consejo Regulador y el Ayuntamiento de Beas de Segura, en la organización de un acto que destaca por su carácter comarcal y su defensa del olivar de montaña.

Desde la Denominación de Origen Sierra de Segura se ha apuntado que Beas de Segura representa "la esencia de la DOP, combinando una vasta tradición cooperativista con un entorno natural privilegiado que marca el carácter singular de sus aceites".

Durante el evento, se procederá a la entrega de los Premios Ardilla a la calidad, cuyos ganadores fueron seleccionados el pasado mes de diciembre tras una cata concurso celebrada en el Museo Antigua Fábrica de Aceites La Vicaría de Puente de Génave (Jaén).

Los aceites galardonados este año son Agrosegura Premium, de la SCA del Campo Agrosegura de La Puerta de Segura; Oleaí, que ha sido producido por un grupo de agricultores ecológicos de Beas de Segura y elaborado en la almazara Oleofer de la Puerta de Segura; y Saqura cuya elaboración ha sido realizada por SCA San Francisco de Arroyo del Ojanco y es comercializado por Jaencoop.

Asimismo, como es tradición, el acto servirá de marco para otorgar los premios a la mayor proporción de aceite de oliva virgen extra producido, el Embajador de la Ardilla y Maestro de Almazara, cuyos destinatarios se anunciarán en próximas fechas.