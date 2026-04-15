Begoña García Bernal reivindica el cooperativismo para afrontar la incertidumbre y "fortalecer" el futuro del campo

Archivo - Imagen de archivo de campos de olivos en las sierras andaluzas. - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

SEVILLA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Estado de Agricultura y Alimentación, Begoña García Bernal, ha reivindicado este miércoles el papel del cooperativismo como herramienta clave para afrontar el actual contexto de incertidumbre y garantizar el futuro del medio rural. García Bernal ha inaugurado el cuarto Encuentro Interterritorial de Mujeres Cooperativistas, celebrado en La Puebla de Cazalla (Sevilla), en el que participan socias de cooperativas de Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha.

Según ha informado el Ministerio de agricultura, pesca y alimentación en una nota, durante su intervención, la secretaria de Estado ha señalado que el actual contexto internacional, marcado por la volatilidad de los mercados y el impacto de los conflictos en los costes y precios, "exige reforzar la organización del sector". Además, ha afirmado que "en los cambios de época la fuerza está en organizarse".

Asimismo, la secretaria de Estado de Agricultura y Alimentación ha destacado que las cooperativas permiten a agricultores y ganaderos reducir incertidumbre, compartir costes, mejorar su posición en la cadena alimentaria e invertir en innovación, factores que en la actualidad resultan "determinantes" para la viabilidad de las explotaciones. Además, ha advertido de que "quien se queda solo, se queda atrás".

Por otra parte, ha subrayado que "el cooperativismo no solo es una herramienta empresarial, sino también una forma de fortalecer el territorio, generar empleo y sostener la actividad económica en el medio rural".

EL CAMPO Y LAS MUJERES, UNA CUESTIÓN DE PAÍS

La secretaria de Estado ha enmarcado el papel del sector agroalimentario en un contexto global en el que la producción de alimentos adquiere una dimensión estratégica. "Producir alimentos es mucho más que una actividad económica, es una responsabilidad que no se puede deslocalizar", ha afirmado.

En este sentido, ha defendido que "apoyar al campo es defender la seguridad, la estabilidad y la cohesión territorial", y ha reiterado el compromiso del Gobierno con un modelo que garantice la presencia de población en el medio rural. Así, García Bernal ha puesto el foco en la situación de las mujeres en el sector agrario, donde "persisten desigualdades en el acceso a la titularidad de las explotaciones, la financiación y los espacios de decisión".

Actualmente, las mujeres representan aproximadamente un tercio de las personas titulares de explotaciones y perciben, de media, ayudas inferiores a las de los hombres. "Un sistema que invisibiliza a quien lo sostiene funciona peor", ha señalado la secretaria de Estado. Por ello, ha defendido que "avanzar en igualdad no es solo una cuestión de justicia, sino también de eficiencia económica y social".

Asimismo, ha afirmado que "un campo con mujeres es un país con futuro". Igualmente, la secretaria de Estado ha subrayado que el desarrollo rural requiere tanto de políticas públicas como de la implicación del propio sector, y ha defendido la necesidad de seguir avanzando en modernización, innovación y acceso a oportunidades.

Por último, García Bernal ha concluido que el futuro del medio rural pasa por reforzar la cooperación y la capacidad de organización del sector. "Un país que se organiza, que coopera y que invierte en su gente tiene futuro", ha afirmado.