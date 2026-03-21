Belarra exige "sacar al ejercito norteamericano y un verdadero" escudo social para hacer "realidad" el no a la guerra

La secretaria general de Podemos y diputada, Ione Belarra, en un acto en Sevilla - PODEMOS

SEVILLA 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de Podemos y diputada, Ione Belarra, ha exigido este sábado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "convierta en realidad el no a la guerra" y ha agregado, además, que "necesitamos que ese no a la guerra en Andalucía, más que en ningún otro sitio, se haga realidad sacando al ejercito norteamericano de nuestro país, que es algo que nos está poniendo en riesgo, y construyendo un verdadero escudo social".

Así lo ha señalado Belarra en Sevilla, junto con el candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía, Juan Antonio Delgado, en una atención a los periodistas antes de un encuentro público.

"En Andalucía, quizás más que en ningún otro lugar de nuestro país, es especialmente importante hacer realidad el no a la guerra", ha señalado, al tiempo que ha advertido de que "si hay un lugar, una nación en este país de países, a la que va a afectar más que a ninguna otra esta guerra, es Andalucía".

Así, ha añadido que "en Andalucía están las bases de Rota y de Morón" y "en Andalucía tenemos algunos de los peores datos de precariedad, de exclusión social, de pobreza". Por tanto, ha continuado, "situarnos y situar a Andalucía haciendo parte de la OTAN y teniendo estas bases norteamericanas en suelo español nos convierten en un objetivo militar".

"Todo el mundo sabe, a pesar de las decisiones del Gobierno de España, que esas bases se pueden seguir utilizando para participar en esa guerra ilegal que ha lanzado Trump contra Irán", y, además, ha insistido en que "cualquier crisis económica va a golpear con especial y mayor dureza un territorio en el que ya la gente tiene enormes dificultades para llegar a fin de mes", ha señalado.

Al respecto, ha reiterado que, "estamos exigiendo al presidente Sánchez que convierta en realidad el no a la guerra". "Creo que mucha gente se sintió orgullosa de las palabras del presidente cuando por fin levantó la bandera del no a la guerra", pero ha incidido en que "necesitamos que ese no a la guerra, en Andalucía más que en ningún otro sitio, se haga realidad".

Por otro lado, ha reconocido que están "preocupadas" por "por las decisiones que está tomando el Consejo de Ministros" y ha dicho que "bonificar el carburante, hacer bonificaciones a los precios de los elementos básicos sin topar los precios, es algo que solo sirve para engrosar las cuentas de resultados de las grandes empresas". "Lo sabe todo el mundo y, además, ya tenemos la experiencia de las medidas que se tomaron con las consecuencias de la guerra de Ucrania", ha apostillado.

A su juicio, "esto solo va a servir para que las grandes empresas energéticas se sigan haciendo de oro a costa de los contribuyentes sin proteger a la gente". "El no a la guerra tiene que ser una realidad", ha sostenido.

Así, ha incidido en que "si el presidente Sánchez quiere contar con el voto a favor de Podemos en el Congreso para ese real decreto, ya sabe lo que tiene que hacer": "Tiene que topar el precio de los carburantes, tiene que topar el precio de la energía, y tiene que topar el precio de la vivienda".

"No en un decreto aparte que todo el mundo sabe que se va a perder sino dentro del mismo decreto, de manera que no haya trampas y que todo el mundo sepa que el Gobierno va en serio con esa protección a los inquilinos y a las inquilinas, que es absolutamente imprescindible", ha concluido.