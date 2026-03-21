Andalucía impulsa el aprovechamiento sostenible de la madera - JUNTA

SEVILLA 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía sitúa la gestión forestal activa en el centro de su política ambiental con motivo del Día Internacional de los Bosques, una jornada que este sábado, 21 de marzo, pone el foco en el papel de los montes como aliados frente al cambio climático y como fuente de oportunidades para el desarrollo rural.

En este contexto, la consejera Catalina García ha presentado la iniciativa 'Madera de Andalucía' (https://maderadeandalucia.es/), que combina acciones de divulgación y sensibilización con una planificación integral orientada a fortalecer el sector.

El programa contempla la elaboración de un diagnóstico del estado del sector forestal maderero, la definición de actuaciones que permitan dotarlo de herramientas más eficaces, el desarrollo de planes de formación y capacitación profesional, así como la previsión anual de movilización de madera por provincias, acercando al mismo tiempo a la ciudadanía el valor de los aprovechamientos forestales y su conexión directa con la vida cotidiana.

Los bosques andaluces, con una gran diversidad de especies y ecosistemas, constituyen un patrimonio natural de primer orden que desempeña funciones esenciales, desde la conservación de la biodiversidad hasta la regulación del ciclo del agua o la captura de carbono. Su gestión, basada en criterios técnicos y en el conocimiento científico, se presenta como una herramienta clave para afrontar los desafíos asociados al cambio climático y para avanzar hacia un modelo de desarrollo más equilibrado.

En este escenario, la madera se consolida como un recurso estratégico que conecta la conservación ambiental con el desarrollo económico, contribuyendo a generar actividad, fijar población en el territorio y reforzar la resiliencia de los sistemas forestales andaluces.

Así, la madera, como recurso natural renovable, ocupa un lugar destacado en la estrategia forestal andaluza. Por ello, la Junta de Andalucía viene desarrollando una política forestal que entiende los montes como espacios vivos, cuya adecuada gestión resulta esencial para garantizar su equilibrio y su permanencia en el tiempo.

García ha señalado que "hablar de madera es hablar de gestión forestal sostenible, de empleo en nuestros pueblos y de una forma inteligente de cuidar nuestros bosques".

Al respecto, ha explicado que el aprovechamiento ordenado de los recursos forestales permite evitar la acumulación de biomasa, reducir el riesgo de incendios y mejorar el estado sanitario de las masas forestales, al tiempo que genera materias primas de origen natural con múltiples aplicaciones en sectores como la construcción, la industria o la vida cotidiana.

El programa 'Madera de Andalucía' se enmarca en el Plan Forestal Andaluz Horizonte 2030, aprobado en noviembre de 2023, que establece las líneas estratégicas para una gestión moderna, eficaz y adaptada a los retos actuales.

Este instrumento de planificación reconoce la necesidad de avanzar hacia un modelo basado en la bioeconomía, donde los recursos forestales se integren en una cadena de valor que combine sostenibilidad ambiental, innovación y desarrollo territorial.

LEY DE MONTES DE ANDALUCÍA

En paralelo, la reciente aprobación de la Ley de Montes de Andalucía por el Parlamento autonómico ha supuesto un paso decisivo en la actualización del marco normativo forestal.

La nueva norma, publicada en este pasado viernes en el BOJA, adapta la legislación a las transformaciones sociales, económicas y tecnológicas de las últimas décadas, al tiempo que introduce herramientas orientadas a facilitar la gestión de los montes y a dinamizar el sector.

Entre sus principales aportaciones se encuentra la simplificación de procedimientos administrativos, que sustituye en muchos casos las autorizaciones por declaraciones responsables, agilizando así la actividad forestal y reduciendo cargas para los profesionales.

Asimismo, la ley incorpora medidas específicas para fomentar la actividad económica vinculada a los recursos forestales, reconoce el papel estratégico de la bioeconomía rural y consolida la colaboración público-privada como uno de los pilares del modelo andaluz de gestión forestal.

Este enfoque resulta especialmente relevante en una comunidad donde la mayor parte de la superficie forestal (el 74%) es de titularidad privada, lo que hace imprescindible la implicación de todos los actores para garantizar una gestión eficaz y sostenible.

En este sentido, la consejera ha destacado que "Andalucía cuenta hoy con un marco sólido, moderno y alineado con Europa, que facilita la actividad del sector y abre nuevas oportunidades para el aprovechamiento sostenible de nuestros recursos naturales".

Al respecto, ha añadido que la nueva Ley de Montes "protege, ordena, simplifica y acompaña al sector en su evolución hacia un modelo más innovador y competitivo".

El impulso a la madera como recurso estratégico se traduce también en medidas concretas dirigidas a mejorar la competitividad del sector forestal. Entre ellas, destaca la puesta en marcha, por primera vez en la historia de la comunidad autónoma, de una línea específica de subvenciones destinada a la modernización y renovación del parque de maquinaria forestal.

Esta iniciativa responde a una demanda histórica de los profesionales y marca un cambio significativo en la forma de abordar la gestión de los montes. Estas ayudas están orientadas a facilitar la incorporación de tecnología más segura, eficiente y respetuosa con el medio ambiente, contribuyendo así a mejorar las condiciones de trabajo, aumentar la productividad y reducir el impacto de las operaciones forestales.

En este punto, García ha indicado que "la modernización del sector es una condición indispensable para avanzar hacia una gestión forestal más eficaz, más segura y más sostenible, y estas ayudas suponen un paso decisivo en esa dirección".

El aprovechamiento de la madera se vincula, además, con el desarrollo de nuevas oportunidades en ámbitos como la construcción sostenible, donde este material está adquiriendo un protagonismo creciente. Su capacidad para almacenar carbono, su versatilidad y su menor huella ambiental frente a otros materiales lo convierten en una alternativa cada vez más valorada en el contexto actual de transición ecológica. En Andalucía, distintas iniciativas están promoviendo su uso en edificación pública y privada, conectando el monte con la industria y con la innovación.

'CORTA POR LO SANO'

En este contexto, el programa 'Madera de Andalucía' actúa como una herramienta para mejorar el conocimiento del sector, identificar oportunidades de crecimiento y acercar a la ciudadanía la realidad de los aprovechamientos forestales.

La iniciativa contempla la elaboración de un diagnóstico del sector maderero, así como acciones de difusión orientadas a poner en valor los productos forestales y a trasladar una imagen fiel de la gestión forestal en Andalucía.

Dentro de esta estrategia de sensibilización, la campaña 'Corta por lo sano' nace con el objetivo de desmontar ideas erróneas sobre el uso de la madera y mostrar cómo la gestión forestal responsable forma parte de la solución a los retos ambientales actuales.

A través de distintos formatos divulgativos, la campaña acercará a la sociedad los procesos que van desde el monte hasta los productos finales, visibilizando el trabajo de los profesionales del sector y su contribución al cuidado del entorno.

La consejera ha subrayado que "es fundamental que la ciudadanía comprenda que aprovechar la madera no es dañar el monte, sino todo lo contrario: es gestionarlo, cuidarlo y garantizar su futuro".

Al respecto, ha insistido en "la necesidad de reforzar la conexión entre la sociedad y el medio forestal, promoviendo un mayor conocimiento sobre el origen de los recursos que forman parte de la vida diaria".