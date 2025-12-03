El belén monumental del Ayuntamiento de Granada se renueva con guiños a la candidatura a la Capitalidad Cultural en 2031

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha inaugurado el belén del Ayuntamiento - AYUNTAMIENTO

GRANADA 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Granada ha inaugurado este miércoles en su patio principal el tradicional belén municipal, que este año se ha presentado con un diseño monumental de estilo hebreo y múltiples elementos renovados, así como con guiños a la candidatura de esta ciudad andaluza para ser Capital Europea de la Cultura en 2031.

La obra, construida por la Asociación de Belenistas de Granada, ha destacado por su riqueza escenográfica, la incorporación de agua natural, la renovación de todas las construcciones internas y una cuidada perspectiva que permite al visitante adentrarse en escenas clave como la Anunciación, la aparición del ángel a los pastores y el Nacimiento, según ha informado el Ayuntamiento en una nota.

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha señalado que "este belén marca una arraigada tradición para nuestra ciudad y es, al mismo tiempo, un reflejo de lo que somos: identidad, memoria y emoción, donde la Navidad convierte" a la ciudad "en un lugar único, donde la ilusión llena las calles y donde tradición, historia y magia se unen de una forma muy especial".

Carazo ha expresado su agradecimiento a la Asociación de Belenistas de Granada, "su entrega, su talento y su pasión, que cada año regalan a la ciudad una auténtica obra de arte, que este año ha sido concebido por ellos con la misma ilusión con la que deseamos que lo vivan los granadinos" y también le ha dado las gracias al Corte Ingles por su colaboración a lo largo de estos años en los que ha apostado por esta tradición.

Entre las novedades más destacadas se encuentran la nueva portada exterior, que incluye referencias simbólicas a la candidatura Granada 2031 y a la Alhambra, y las mejoras en accesibilidad, como la ampliación del pasillo de paso para "permitir un recorrido cómodo para todos los públicos".

También se ha estrenado iluminación LED, especialmente diseñada para realzar detalles arquitectónicos y crear una ambientación más envolvente. Carazo ha invitado a todos los niños de Granada a recorrer este belén "con curiosidad y con imaginación" en tanto "cada figura, cada rincón, está diseñado para hacer soñar y para transmitir la magia de estas fechas".

"Que al venir a visitarlo también salgamos a vivir la Navidad en nuestras calles, a compartirla en familia y a guardarla para siempre en nuestra memoria. Granada es, sin duda, una de las mejores ciudades para disfrutarla", ha aseverado la alcaldesa.