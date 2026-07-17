Bellido (PP) confirma que se presentará a la reelección como alcalde de Córdoba en las municipales de 2027

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, en una imagen de archivo. - Francisco J. Olmo - Europa Press

CÓRDOBA 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha confirmado a través de sus redes sociales que volverá a presentarse como candidato del Partido Popular a la Alcaldía de la capital cordobesa en las próximas elecciones municipales, previstas para mayo del año 2027, con el objetivo de que la ciudad culmine "el salto de calidad que estamos logrando".

En un vídeo publicado en su perfil de Instagram, consultado por Europa Press, Bellido asegura que "me vuelvo a presentar, quiero seguir siendo el alcalde de esta ciudad", una Córdoba a la que ve con "buen rumbo" y "mejor" que en 2019, cuando alcanzó la Alcaldía de la capital por primera vez, revalidándola en 2023, año en el que consiguió la mayoría absoluta.

En este sentido, el popular ha remarcado que en los dos últimos mandatos del PP en el Ayuntamiento se ha conseguido que Córdoba sea "líder y protagonista en el ámbito nacional e internacional", resaltando la consecución de "grandes proyectos" como la Base Logística del Ejército de Tierra (BLET), que "van a ayudar a crecer" aún más a la ciudad. Además, Córdoba está "liderando en el ámbito internacional" encabezando la organización de las Ciudades Patriminio Mundial y siendo en 2027 la Capital de la Cultura y el Diálogo en el Mediterráneo", ha señalado.

Asimismo, Bellido ha remacado que la capital cordobesa es "una ciudad que crece y avanza con nuevos barrios, que estaban parados", y ahora "ofrecen miles de viviendas a jóvenes, a mayores, a familias", de las que "el 50% van a ser de protección oficial", tal y como ha puesto de manifiesto.

Igualmente, el candidato popular ha remarcado que Córdoba ahora cuenta "con mejor salud", ya que en los últimos años la ciudad "ha crecido mucho en verde", pues cuenta con "más parques y más jardines que nunca".

Otro de los aspectos que aborda en su vídeo es el "rumbo de crecimiento económico" de la ciudad, a la que "vienen industrias que era impensable que vinieran hace unos años". Son "grandes empresas que se están instalando y están dando oportunidades a muchos" de jóvenes cordobeses, ha celebrado.

Todo eso se ha logrado "cerrando muchas carpetas abiertas durante demasiado tiempo", como es el caso del "aeropuerto, que ya tiene aviones y vuelos; el centro de ferias o grandes infraestructuras como la Ronda Norte", poniendo en carga "cuestiones que durante muchos años no salían adelante"

Para concluir, José María Bellido ha expresado que "lo que toca ahora es dejar de cerrar carpetas y abrir nuevas carpetas para dar el salto de calidad que estamos logrando, para que esa ciudad industrial, con empleo, verde, sostenible, de la cultura sea una realidad en los próximos años", por todo ello, "me vuelvo a presentar, quiero seguir siendo el alcalde de esta ciudad", ha apostillado.