Bellido valora la lista "inmejorable" del PP por Córdoba "con unidad" frente a "otros que tendrán que explicarla"

Archivo - El alcalde de Córdoba, José María Bellido, y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (i), en una foto de archivo. - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

CÓRDOBA 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Córdoba, José María Bellido (PP), ha valorado este jueves la lista de candidatos de su partido a las elecciones andaluzas del día 17 de mayo, en la que va él de número once, y de la que ha dicho que es "inmejorable" y que en su formación "hay unidad, hay un equipo, hay gente preparada", mientras que "en otros sitios tendrán que explicar sus procesos y qué ofrecen a los ciudadanos".

En declaraciones a los periodistas, Bellido ha aseverado que tienen "la suerte de poder ofrecer a los ciudadanos un equipo de personas que están a la altura de lo que la ciudad merece", destacando que "en la lista está el máximo responsable del partido después del presidente, que es el secretario general; personas que han tenido responsabilidades públicas, desde el exconsejero de Sanidad como Jesús Aguirre, actual presidente del Parlamento; dos consejeros del gobierno de la Junta, como son José Antonio Nieto y José Carlos Gómez Villamandos; responsables como Beatriz Jurado y Verónica Martos que ya tienen una trayectoria más que consolidada de servicio público, desde labores municipales hasta en el Parlamento y labores de gobierno".

Por tanto, el popular ha resaltado que es "un pedazo de lista que transmite a los ciudadanos desde el PP que ahora mismo hay un gran equipo que está dirigiendo Andalucía hacia el lugar que nunca debimos abandonar y de eso van estas elecciones, de seguir adelante en una trayectoria más que positiva o nos vamos a territorios que no sabemos dónde podemos acabar, a territorios inexplorados". "Y más cuando se ven las diferencias en la confección de listas entre lo que hace el PP y lo que hacen otros partidos", ha apostillado, apuntando que "hay cosas que se cuentan solas, que no hace falta comentarlas mucho".

Respecto a su participación en la lista, el regidor y también portavoz del PP cordobés ha dicho que es "una parte muy activa del equipo del PP" y que se siente "muy identificado, como todo el mundo sabe, con el proyecto de Juanma Moreno", de manera que ha afirmado que quiere "aportar" el apoyo que puede "desde un puesto de los que se denominan de honor, al final de una lista".

Al hilo, ha confesado que a él le "apetecía mucho estar en ese puesto para ayudar a Juanma Moreno y al PP", al tiempo que ha manifestado que "cuando se trabaja conjuntamente entre ayuntamientos como el de Córdoba, otros muchos ayuntamientos, con el gobierno de la Junta de Andalucía, los resultados llegan".

En este caso, el popular ha defendido "el cierre de carpetas", de modo que "hay algunas que se han cerrado que sólo se han hecho con el Ayuntamiento, como el estadio, Caballerizas Reales, la Avenida Trassierra, pero hay otras que se cierran con un trabajo conjunto", con "el gobierno de Juanma, que apoyó en el proyecto de la base logística con cien millones de euros", como se transmitió al Gobierno de España; "en resolver asuntos históricos como la Ronda Norte, y otros que se tramitan como el Hospital Materno Infantil".

"Son muchas las cosas que se trabajan conjuntamente y es importante que eso se visualice en el proyecto que ofrece Juanma Moreno", ha ensalzado Bellido, quien ha subrayado su papel como alcalde y que quiere "sumar a este proyecto de Juanma Moreno, porque interesa también a los cordobeses que esa estabilidad se mantenga".