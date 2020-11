Bendodo afirma que "alberga esperanzas" sobre un apoyo de la oposición al Presupuesto, que se "mejorará" con enmiendas

SEVILLA, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo, ha manifestado este martes que "alberga esperanzas" sobre un apoyo de los partidos de la oposición al Presupuesto de la comunidad para 2021, apuntando que se "mejorará" durante su trámite en el Parlamento con enmiendas de todos los partidos.

Bendodo ha comparecido en comisión del Parlamento para exponer el presupuesto de su Consejería para 2021, si bien gran parte de las intervenciones se han centrado en hacer una valoración de las cuentas de la comunidad en términos globales.

El propio consejero ha señalado que el Presupuesto de la comunidad para 2021 prioriza la sanidad, la educación y los servicios sociales y apura cada euro para la recuperación económica, haciendo frente a las consecuencias de la pandemia del coronavirus.

Ha indicado que Vox sigue siendo el "principal apoyo parlamentario" del Gobierno andaluz de PP-A y Ciudadanos y le ha garantizado que se van a cumplir todos los "compromisos firmados". En el trámite de enmiendas, "vamos a aceptar enmiendas de todos los grupos, porque es lo normal", aunque no pasara durante el "rodillo socialista durante 37 años".

Ha insistido en que van a "hablar hasta la extenuación" sobre el Presupuesto con todos los grupos para que pueda salir por unanimidad o sin votos "en contra". Ha dicho que el presupuesto "se puede mejorar", en el trámite de enmiendas, y ha garantizado que se van a aceptar enmiendas de todos los grupos, como se ha hecho con los dos presupuestos anteriores.

Entrando en el presupuesto de su consejería, Bendodo ha expuesto que la transformación digital de la administración autonómica es uno de los principales retos. Ha apuntando que el presupuesto de su consejería "está afectado por la reestructuración de competencias" meses atrás, por lo que no se puede "hacer una lectura comparativa con el Presupuesto de 2020 o el de 2019, ya que estaríamos equiparando presupuestos distintos con competencias distintas".

En relación con la agencia pública de la Radio Televisión de Andalucía (RTVA), ha explicado que la consejería le transfiere en 2021 un total de 145.081.850 euros, de los que 137.332.050 son para Canal Sur Televisión y Radio y 7.749.800 euros para RTVA. Además, por tercer presupuesto consecutivo, el Gobierno andaluz realiza una transferencia de capital para renovación tecnológica por valor de 3.490.000 euros (2.550.000 para Canal Sur y 940.000 para RTVA). Por tanto, Presidencia transfiere en 2021 un total de 148.571.850 euros, cuatro millones más que el presupuesto aprobado en 2020.

Para Bendodo, el Gobierno andaluz "mantiene su compromiso con Canal Sur con un aumento de cuatro millones en el presupuesto", lo que permitirá el "mantenimiento de la plantilla" y, "por tercer año consecutivo aporta transferencias especiales para renovación tecnológica". En total, en los tres presupuestos aprobados por el Gobierno andaluz se han destinado casi 8 millones de euros para esta materia, rompiendo así la tendencia de los últimos años, ya que desde 2012 "no había dinero específico para esta renovación", según ha dicho.

Ha expuesto que una de las principales medidas es la creación de la Agencia Digital que aparece en el texto articulado y que tiene como fines la definición y ejecución de los instrumentos de tecnologías de la información, telecomunicaciones, ciberseguridad y gobierno abierto y su estrategia digital, en el ámbito de la administración autonómica, sus agencias administrativas y de régimen especial e instituciones.

Según el consejero de la Presidencia, esta circunstancia supone que se sumen una serie de partidas presupuestarias a su departamento para el funcionamiento de esta agencia. Se trata, según ha explicado, de partidas que figuraban en el presupuesto de otros años, diseminadas y que ahora se engloban, de manera que no se aumenta nada. En concreto, la Agencia Digital de Andalucía cuenta con un presupuesto de 142.202.875 euros.

El Presupuesto de la Consejería se completa con los distintos programas que gestiona. Así, el programa de la Dirección y Servicios Generales de la Consejería, que asciende a 96.897.889 euros, incluye el incremento salarial del 0,9 por ciento pactada para la retribución de los funcionarios.

El programa sobre Planificación y Gestión de los Recursos Humanos asciende a 24,6 millones de euros, mientras que el de Interior, Emergencias y Protección Civil supera los 50 millones de euros. El presupuesto de la Consejería contempla 32,2 millones de euros para el programa de Acción Exterior y 4 millones para el programa encargado de la Coordinación de Políticas Migratorias.

Por su parte, el programa de Comunicación Social está dotado de 157.351.374 euros. A esta cantidad se suman dos transferencias a la Agencia RTVA de 7,7 millones y de 940.000 euros.

INTERVENCIONES DE LOS GRUPOS

Por su parte, el diputado del PSOE-A Carmelo Gómez ha manifestado que su partido no entiende que el Presupuesto para 2021 que ha presentado sea la herramientas "más eficaz" contra la pandemia del coronavirus, porque no es "expansivo" ni "ambicioso", al tiempo que hay que "reforzar" cuatro pilares fundamentales, como la sanidad, la educación, las políticas sociales y lo que tiene que ver con el empleo una vez que pase la crisis sanitaria. Ha indicado que el

PSOE-A ha tendido la mano desde el principio, pero, a día de hoy, "no ha habido una negociación real del presupuesto".

El diputado de Vox Benito Morillo ha manifestado que su partido, que ha apoyado los dos presupuestos anteriores, ha dado muestras de lealtad y de sostenibilidad de la gobernabilidad en Andalucía, pero en estos momentos le preocupa que el Gobierno andaluz de PP-A y Cs esté "coqueteando con la izquierda", algo que muchos andaluces no van a comprender. "Nuestros objetivos no han cambiado ni un ápice y nuestras reivindicaciones siguen siendo las mismas, mientras que nuestro compromiso con este Gobierno y los andaluces se mantiene intacto", según ha dicho, apuntando que serán "leales en todo aquello que contribuya a dar cumplimiento a los acuerdos".

El diputado de Adelante Andalucía Ismael Sánchez ha manifestado que el Presupuesto de 2021, aunque es el mayor de la historia de la comunidad, no es expansivo, sino que es más bien "cauto" y no resuelve las carencias estructurales que la comunidad arrastra desde hace años, y ha estimado que hay "margen para mejorarlos". En cuanto a la dotación de la Consejería de la Presidencia, ha mostrado su preocupación por que no se acabe con las "altas tasas de interinidad" en la Junta o el desarrollo presupuestario para la RTVA, por un posible "recorte del 30 por ciento".

El diputado del PP-A Toni Martín ha manifestado que Andalucía contará con unos "presupuestos históricos" para unos momentos históricos, unos "presupuestos anti-Covid para proteger a los andaluces" y ha considerado "indignante" que la secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, "utilice la pandemia como arma arrojadiza y como una estrategia de ataque" frente al Gobierno andaluz, "mintiendo e inventado cifras". Ha señalado que Díaz debería apartar sus "intereses partidistas" y ayudar y arrimar el hombro, porque los andaluces exigen "unidad y consenso a la hora de aprobar" las cuentas del próximo año.

La diputada de Ciudadanos (Cs) Mar Hormigos ha manifestado que apoyar o no los Presupuestos para 2021 no es una "cuestión de ideología, sino de altura política" y ha indicado que "ahora es el momento de arrimar el hombro y aparcar la guerra política". Ha señalado que no piden un "cheque en blanco" a los partidos de la oposición, sino comprensión ante la situación que está viviendo la comunidad. Ha confiado en que ningún partido se oponga a aprobar unas cuestas que son la mejor herramienta para luchar contra la pandemia y sus consecuencias.