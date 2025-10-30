Bendodo afirma que Mazón está "al frente de la recuperación, pese a quien pese", y el Gobierno busca "rédito" de la dana

Archivo - El vicesecretario de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo - IÑAKI BERASALUCE/EP - Archivo

SEVILLA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha manifestado este jueves que el presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón (PP), está "al frente de la recuperación, pese a quien pese", tras la dana de hace un año que provocó 229 muertes y cuantiosos daños materiales, mientras que el Gobierno de Pedro Sánchez sólo se ha dedicado a hacer "política" e intentar "sacar rédito electoral" de la catástrofe.

En declaraciones a los medios de comunicación en Sevilla, Bendodo, preguntado sobre si cree que Mazón --que ayer fue durantemente increpado durante el funeral de estado por las víctimas de la dana-- debe dimitir, ha señalado que el presidente valenciano "tiene una tarea importante por delante, que es recuperar todos los daños que se produjeron".

Ha agregado que, "en su día, asumió responsabilidades, dimitieron consejeros, se pidió disculpas y ahora está al frente de la recuperación, pese a quien le pese".

En cambio, según Bendodo, el Gobierno de España "no está ni se le espera" y Pedro Sánchez siempre estará acompañado por la "frase de la vergüenza" de si "necesitan ayuda, que la pidan". "Una frase indigna de todo un presidente del Gobierno, que insultó así a todos los valencianos", ha apuntado.

Ha recordado que, mientras el Gobierno central del PP sí se puso "al frente" de la crisis del Prestige en la costa de Galicia, el actual Ejecutivo de Pedro Sánchez se dedica a echar "el muerto a las comunidades autónomas porque gobierna otro partido", como es caso de la Comunidad Valenciana.