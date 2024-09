Bendodo anima a la ministra Montero a "irse": "Miente sin inmutarse" y deja "fatal" a los andaluces "cada vez que habla"

LAS GABIAS (GRANADA), 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Coordinación Autonómica, Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha considerado este viernes que la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, "tiene que irse" y dejar su responsabilidad porque "miente sin inmutarse", al tiempo que deja "fatal" a los andaluces "cada vez que habla".

Son mensajes que el dirigente del PP ha trasladado durante su intervención en un acto de partido en Las Gabias (Granada) con alcaldes de municipios andaluces de menos de 100.000 andaluces, en el que ha precedido en el turno de palabra al presidente de la Junta y del PP andaluz, Juanma Moreno.

Elías Bendodo ha aludido durante su intervención a la comparecencia que María Jesús Montero protagonizó este pasado jueves en el Congreso de los Diputados sobre financiación autonómica al hilo del acuerdo sellado este verano por el PSC y Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) para la investidura del socialista Salvador Illa como presidente de la Generalitat, y ha criticado que la ministra se dedicó a "pegarle la bronca" desde la tribuna tanto a él como al vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, que actuó como portavoz de su partido en dicho debate.

Bendodo ha lamentado lo "mal" que "estamos quedando los andaluces allí" en el Congreso, porque "esta mujer --en referencia a María Jesús Montero, diputada por Sevilla-- cada vez que habla nos deja a todos fatal". "Algunos pensarán que todos los andaluces son así, y yo me afano" en aclarar que no, que "los andaluces no somos así", sino que "somos gente más responsable, más seria y decimos la verdad", ha añadido.

En esa línea, el vicesecretario de Coordinación Autonómica del PP ha denunciado que Montero "miente", porque como consejera andaluza de Hacienda "dijo que Andalucía tenía una infrafinanciación de 4.000 millones", y "ahora ya no la tiene", en su opinión, además de que "dijo que el concierto independentista --catalán-- era imposible", y ahora "lo apoya", ha continuado criticando Bendodo, que ha aseverado que, "cuando un político miente sin inmutarse tiene que irse, y María Jesús Montero miente sin inmutarse, y no merecemos ese calvario al que nos tiene sometido ella y el Gobierno de Pedro Sánchez".

En esa línea, el representante del PP ha sostenido que el Gobierno de Pedro Sánchez "está en resistir", porque "ya no gana ni una votación en el Congreso", y ha acusado al presidente de "despedir al fotógrafo si no le gusta la foto", o de "atacar a los jueces si no le gusta lo que dicen los jueces".

"Sánchez le tiene miedo a los medios de comunicación que dicen la verdad sobre su partido, su Gobierno y su familia", que están "rodeados por la corrupción", según ha añadido Elías Bendodo, que en ese punto ha aludido a las investigaciones que afectan a la esposa y al hermano del presidente del Gobierno.

También ha acusado al presidente de "despreciar a los alcaldes con sus hechos", y en ese sentido ha denunciado que "el Gobierno de España le debe a los ayuntamientos españoles 3.000 millones de euros", y ha criticado que "sigue engordando la Administración y tiene el Gobierno más caro de su historia, con 23 ministros" que "no caben en la mesa" del Consejo de Ministros, ha comentado.

Bendodo ha agregado que "hay 200 ayuntamientos en toda España con muchas dificultades financieras que llevan años pidiendo una solución, y Sánchez no solo no dice ni pío, sino que condona 15.000 millones de euros a quien lo sostiene sentado en el sillón de la Moncloa".

REFORMA DE LA FINANCIACIÓN

En ese punto, el representante del PP ha advertido de que "el sistema de financiación local lleva más de 20 años sin actualizarse", y al respecto ha insistido en señalar que el PP "va a exigir, si se aborda la reforma" del sistema de financiación autonómica, que "al mismo tiempo, y de forma paralela, se aborde también el nuevo modelo de financiación municipal de los ayuntamientos", que "no pueden seguir siendo los hermanos pobres de la Administración", según ha remarcado.

De igual modo, Bendodo ha acusado al presidente del Gobierno de ser "una máquina de subir impuestos", y frente a ello ha reivindicado que "bajar impuestos está en el ADN del PP" y algo de "sentido común", porque "bajando impuestos le dejas el dinero a la gente en el bolsillo", y "si la gente tiene más dinero en el bolsillo, puede gastar más, y si gasta más, la Administración recauda más", ha argumentado el dirigente del PP.

En ese punto, ha advertido de que el próximo martes, 1 de octubre, "viene otra oleada de subida de impuestos", ya que subirán "el IVA del aceite y las pastas, del 5 al 7%", y "del 0 al 2% el IVA del pan, las harinas, la leche, los huevos, las frutas, las legumbres, los cereales y las verduras", ha añadido Bendodo, que ha censurado que el Gobierno "ha subido 80 veces los impuestos" desde que Pedro Sánchez es presidente.

EL PP, "UN GRAN PARTIDO" FRENTE A UN GOBIERNO "BLOQUEADO"

Frente a un Ejecutivo "bloqueado, desesperado", como el que, a su juicio, es el del PSOE, "hay un gran partido" como el PP que "está haciendo su trabajo" con "un proyecto sólido para todos" liderado por Alberto Núñez Feijóo.

Así, Bendodo ha reivindicado recientes iniciativas del PP como su "plan contra la inmigración" irregular, la ley para enfermos de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) o la Ley de Conciliación que el PP llevará "pronto al Congreso de los Diputados", y que defenderá "la gratuidad en la educación de cero a tres años, el aumento de los permisos de paternidad y maternidad de 16 a 20 semanas de forma progresiva y dentro del ámbito del diálogo social", y "beneficios fiscales para padres que tengan a sus hijos a cargo para fomentar la natalidad", entre otras medidas que ha valorado.