Bendodo cree que hay "tiempo" para la negociación con Vox en Andalucía, que "liderará" Moreno: "Será en clave andaluza"

Juanma Moreno y Elías Bendodo - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local+Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha considerado este miércoles que aún hay "tiempo" para que su partido lleve a cabo una negociación con Vox de cara a la constitución del Parlamento andaluz el 11 de junio y que será "liderada" por el presidente de la Junta y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno.

"Una negociación claramente en clave andaluza", según ha manifestado Elías Bendodo, en declaraciones a Canal Sur Radio, recogidas por Europa Press.

Tras referirse a los acuerdos cerrados por el PP con Vox en las comunidades de Extremadura, Aragón o Castilla y León, ha señalado que, "dentro de poco, de forma inminente también, deberán empezar las conversaciones en Andalucía" entre ambos partidos, por el simple hecho de que el 11 de junio se constituye el Parlamento autonómico de la XIII Legislatura, "y a partir de ahí, deben empezar a llegar los primeros acuerdos".

"Las prisas únicamente las marca la fecha del 11 de junio, pero mientras, hay tiempo, estamos a una semana todavía", ha señalado Elías Bendodo.

Bendodo ha indicado que aunque al PP-A le faltaron dos escaños para "la mayoría suficiente", ha tenido una mayoría "incontestable" y, desde el año 2018, Juanma Moreno "ha sumado un millón de votos más" al PP-A.