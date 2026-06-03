Maíllo asegura que PP y Vox "ya son indistinguibles" tras el pacto en Castilla y León: "En Andalucía no será diferente"

El coordinador federal de IU y candidato de Por Andalucía en las elecciones del 17M, Antonio Maíllo, en una atención a los medios. - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de Izquierda Unida (IU) y parlamentario electo de Por Andalucía, Antonio Maíllo, ha asegurado que PP y Vox "ya son indistinguibles" tras el pacto de gobierno alcanzado entre ambas formaciones en Castilla y León.

"Como en Extremadura y Aragón, en Castilla y León el Partido Popular acepta la racista prioridad nacional y entrega los servicios sociales y nuestro campo a la extrema derecha. No hay duda: PP y VOX ya son indistinguibles. Andalucía no será diferente", ha señalado este miércoles en una publicación en su cuenta oficial en 'X'.

En esta línea, ha señalado que a ambas formaciones "no les importa las comunidades autónomas". "Aquí mandan Génova y Abascal", ha subrayado al mismo tiempo que ha remarcado que este nuevo acuerdo de gobierno tiene "en esencia" el mismo contenido que los anteriores en Extremadura y Aragón.

Maíllo criticaba este martes el "silencio" del presidente en funciones de la Junta y candidato a la reelección por el PP-A, Juanma Moreno, y apremiaba a "dar la cara" porque "Andalucía no puede esperar".

El coordinador de IU ha criticado "el silencio, la opacidad, la incapacidad" de Moreno para "dar orientación o seguridad a la sociedad andaluza sobre lo que va a hacer", y ha aseverado que eso "no procede en una persona que está llamada", al ser el líder de "la primera fuerza política, a ofrecer un proyecto de gobierno en Andalucía".