Bendodo pide a Vox que no pase de "ser un partido útil a un partido de manifestaciones"

SEVILLA, 26 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo, ha advertido este miércoles a Vox que "no puede pasar de ser un partido útil a un partido de manifestaciones", después de que el presidente de este formación, Santiago Abascal, convocara una concentración el domingo una manifestación ante el Palacio de San Telmo, y ha relativizado la repercusión del anuncio de que Vox no apoyaría el Presupuesto de la Junta de 2022: "Aprobar el presupuesto para 2022 no es condición sine qua non para culminar la legislatura, pero nos gustaría".

En una entrevista con el programa 'Herrera en Cope', recogida por Europa Press, Bendodo ha calificado a Vox como "una de las partes del cambio, una de las tres fuerzas del cambio", mientras que la calificación de Vox como "un partido útil" la ha hecho descansar sobre que "así lo demuestran las encuestas".

"El sentido común ha imperado en Vox", ha afirmado el consejero de la Presidencia sobre la contribución de esta formación, por lo que ha deseado que "se impondrá en el año y medio que queda de legislatura".

El consejero de la Presidencia y portavoz del Gobierno ha situado en el mismo plantilla de la balanza de la contribución de la estabilidad de Vox y PSOE para afirmar que "si Vox está en las cuentas de los adelantos electorales, y el PSOE en las guerras internas, ninguno de los dos está en la vacunación y la recuperación del empleo perdido".

Bendodo ha abogado por un "vamos a seguir trabajando", en una hoja de ruta que ha descrito integrada por "aprobar leyes, tener Presupuesto".

El consejero de la Presidencia ha contextualizado las advertencias de Vox de no apoyar el Presupuesto de 2020 tras prestarse el Gobierno andaluz a recibir a 13 menores extranjeros no acompañados procedentes de los atendidos por Ceuta para recordar que en la génesis de la legislatura "el PSOE y otras fuerzas de izquierda convocaron una manifestación para rodear el Parlamento de Andalucía durante su constitución democrática".

"A este Gobierno se le intenta desestabilizar antes de que tomara posesión", ha sostenido Bendodo, quien ha proclamado que "cuanto más se zarandea a este Gobierno más se robustece", antes de reafirmar que "la vocación de este Gobierno es culminar la legislatura porque los andaluces votaron cambio después de 37 años de socialismo".

En el silogismo planteado por el consejero de la Presidencia, cuando ha afirmado que "el cambio es sinónimo de estabilidad", ha apuntado que "la estrategia es tener un Presupuesto para 2022, para cada uno de los años de la legislatura", por lo que ha esgrimido que, mientras el Gobierno andaluz trabaja en la ejecución del Presupuesto de 2021, "ya estamos trabajando en el Presupuesto de 2022".

"Es nuestra aspiración", ha afirmado Bendodo sobre la elaboración y aprobación de las cuentas de 2022, que ha relativizado al mostrar la opción de "la prórroga del 21", una opción que ha considerado "legítima hacerla", y que supondría el camino que "nos llevaría hasta el final de la legislatura".

Bendodo ha reconocido el hecho de tener un Presupuesto para cada año como "una legislatura redonda", para lo que ha esgrimido datos como que "Andalucía nunca ha liderado el número de autónomos, que hemos conseguido en este mes de junio, siempre hemos sido segundos tras Cataluña".

"Son cifras nunca vistas, ni de lejos", ha proseguido argumentado el consejero de la Presidencia, quien ha concluido que "este Gobierno le ha dado la vuelta a la tortilla y esta inercia no la podemos perder".