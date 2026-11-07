Bendodo lamenta que aclamen a Puente cuando "dimite a nueve meses del accidente de Adamuz y 115 muertos después"

El vicesecretario de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral del PP y candidato al Congreso por Málaga, Elías Bendodo, en el acto de presentación de candidaturas del PP para el 29N en Córdoba. - PP

CÓRDOBA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral del PP y candidato al Congreso por Málaga, Elías Bendodo, ha lamentado este sábado que en el mitin del PSOE de este viernes en Valencia hayan aclamado al exministro de Transportes Óscar Puente, coreando su nombre, y "los socialistas sacaban pecho diciendo que ha dimitido a los seis días del accidente de Urda", cuando "ha dimitido a los nueve meses del accidente de Adamuz y 115 muertos después".

Así lo ha manifestado el popular en el acto para presentar las candidaturas del PP a las elecciones generales del 29N para el Congreso y el Senado por las ocho provincias de Andalucía, en el Polideportivo del Colegio Mayor Nuestra Señora de la Asunción de Córdoba, junto al presidente del PP-A, Juanma Moreno; el secretario general del PP-A y coordinador de campaña, Antonio Repullo; el presidente provincial del partido, Adolfo Molina, y el presidente del Consejo de Alcaldes del partido en la comunidad y alcalde de Córdoba, José María Bellido, así como todos los candidatos, que han intervenido brevemente.

Según ha subrayado Bendodo, la dimisión de Puente no llega "ni mucho menos por la empatía con las víctimas, como dijo", sino que "lo ha hecho porque tenían unas encuestas que les daban que se estaban hundiendo ya del todo". "Esa es la empatía real del socialismo con las víctimas", ha criticado, para a continuación reprochar el 'lapsus' del nuevo ministro, Carlos Cuerpo, diciendo que los accidentes se han producido en la línea Madrid-Barcelona. "No tienen ni idea, es que no saben dónde están, en manos de quién estamos", ha cuestionado el popular, quien ha declarado que "ese es el verdadero riesgo de seguir con Pedro Sánchez".

Al respecto, ha trasladado su solidaridad con los vecinos de Córdoba, Granada y Sevilla ante los problemas y el estado de las conexiones ferroviarias andaluzas de alta velocidad y ha denunciado la desconexión de Andalucía. "Somos nueve millones de andaluces los que estamos aquí aislados, sin línea de tren", ha afirmado.

Tras ello, el candidato del PP ha llamado a "impulsar entre todos el cambio en España para que el presidente Feijóo consiga que todos los españoles nos volvamos a sentir orgullosos de ser españoles y, de una vez por todas, España vuelva a funcionar", como "el cambio que Juanma Moreno hizo posible en Andalucía".

"Hace unos años impulsamos el cambio en Andalucía para volver a sentirnos orgullosos de ser andaluces y, sobre todo, para que Andalucía volviera a funcionar, y ahora se dan los mismos motivos y las mismas circunstancias", ha expresado, para defender a los candidatos que se presentan por Málaga "para hacer justicia con nuestra tierra" al ser "los grandes abandonados en estos años de sanchismo, de las últimas provincias de España en inversión por habitante", asegurando que "no se hace una inversión" en su tierra "desde el gobierno de Rajoy".

EL EJEMPLO DESDE ANDALUCÍA

Por su parte, el vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP y candidato al Congreso por Sevilla, Juan Bravo, ha dicho que "el primer mensaje tiene que ser de recuerdo a las víctimas y los familiares de Adamuz y de Urda"; ha pedido no gastar lo que no se tiene y pensar "en las generaciones futuras"; ha ensalzado el plan de reconstrucción nacional de Feijóo y la labor realizada desde el PP de Andalucía "con presupuestos y bajando los impuestos", así como "invirtiendo más dinero en sanidad, educación, políticas sociales y dependencia".

En el acto también han tomado la palabra durante unos minutos los números uno al Congreso por la provincia de Almería, Carmen Crespo; por Cádiz, María José García Pelayo, que ha tenido un recuerdo para Ceuta; Jorge Saavedra, por Granada; Pilar Miranda, por Huelva, que ha contado con largos aplausos al recordar a la presidenta de la Fundación CEOE y exministra de Empleo y Seguridad Social durante los gobiernos del PP, Fátima Báñez, fallecida en el grave accidente ferroviario de Urda (Toledo). Tras Pilar Miranda han intervenido Luis Mariano Camacho, por Jaén, además de Elías Bendodo y Juan Bravo, y ha cerrado Lorena Guerra, por Córdoba.

"RECUPERAR LA NORMALIDAD INSTITUCIONAL Y RESPONSABILIDAD"

Mientras, el presidente del PP de Córdoba, Adolfo Molina, ha recordado que "el gobierno de Sánchez ha subido hasta 140 veces los impuestos", de modo que "cumplimos con nuestras obligaciones y por eso tenemos derecho también a pedirle a las administraciones que cumplan con las suyas", ha trasladado, citando que "en vivienda, el Gobierno de España prometió en Córdoba 238 viviendas en los terrenos de la antigua cárcel de Fátima, y han construido cero"; mientras que "la Junta y el Ayuntamiento impulsan en Huerta de Santa Isabel 3.600 viviendas, casi 2.000 protegidas, eso es asumir competencias", ha apostillado.

Asimismo, ha expuesto la situación de las carreteras, con "años esperando a la autovía de la N-432 para ir a Granada". Por contra, ha valorado que "la Junta impulsa la Ronda Norte en Córdoba y ha hecho la Variante de las Angosturas". Ha mencionado la situación del agua, que "en Los Pedroches y El Guadiato no olvidan lo que significa estar un año entero sin agua potable", ante lo que ha reclamado al Gobierno "completar las conexiones de los tres pantanos que hay en la zona para afrontar futuras sequías", por lo menos que "nos dejen hacer las obras".

En palabras de Molina, "gobernar es servir y no servirse de las instituciones", apuntando a las últimas detenciones de la Guardia Civil por el 'caso Koldo', a la vez que ha expuesto que "el verdadero cambio consiste en hacer las cosas de otra manera, en escuchar, gestionar, cumplir y poner siempre a las personas por delante de cualquier otro interés", valorando en este caso lo logrado por Juanma Moreno en Andalucía, "una tierra que ha ganado en confianza, oportunidades y ambición de futuro".

De este modo, ha resaltado que "el cambio le sentó muy bien a Andalucía y ahora queremos que ese cambio le siente bien a España, de la mano de Alberto Núñez Feijóo", en este caso con el fin de "recuperar cosas tan básicas como la normalidad institucional y la responsabilidad y la seriedad de gobernar, porque España lo que necesita es un Gobierno que se ocupe de los problemas que tienen los españoles, que dé respuestas y cumpla".

"EL MOMENTO DE QUE ESPAÑA CAMBIE"

Y el presidente del Consejo de Alcaldes del partido en la comunidad y alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha subrayado que es "obligación y responsabilidad" del PP y "el momento de que España cambie, de que el cambio llegue a todas las familias, autónomos y personas para darles esperanza en un futuro mejor que vamos a tener, con el cambio necesario que representa el PP".

Tras advertir de los "capítulos de distintas series de corrupción, un auténtico Netflix de corrupción día a día del PSOE", el popular ha relatado que "desgraciadamente empezamos normalizando ver cada día casos de corrupción; después, acabamos normalizando que en los trenes hubiera retrasos; luego, normalizamos que no sólo hubiera retrasos, sino parones, averías constantes, anulaciones, y, al final, todo ese ciclo de corrupción, de no dedicarse a la gestión en el sistema ferroviario, ha llevado a la tragedia, a la muerte, a dos accidentes terribles, el de Adamuz y el de Urda".

Al respecto, Bellido ha lamentado que "ese rastro de pérdida de vidas humanas nos ha dejado aislados, desconectados y con un problema muy serio económico, social y de conectividad para toda Andalucía y especialmente para Córdoba". Si bien, ha elogiado la labor esta semana desde el Ayuntamiento, Junta y Diputación para implantar la conexión aérea con Madrid. Y es que, "no todos somos iguales y nos hemos puesto a trabajar en la política útil", ha apostillado, para defender "la política de gestión que necesita España", con "el modelo de Juanma Moreno, que vamos a implantar en España" con Alberto Núñez Feijóo, ha dicho.