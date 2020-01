Bendodo: "Yo si fuera parte del mundo del toro de lidia también estaría preocupado con este Gobierno de España"

Publicado 10/01/2020 16:54:16 CET

JAÉN, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta, Elías Bendodo, ha compartido la preocupación del mundo taurino tras conocerse que el líder de Podemos y futuro vicepresidente segundo de Derechos Sociales del Gobierno, Pablo Iglesias, asumirá las competencias de bienestar animal.

"Yo si fuera parte del mundo del toro de lidia también estaría preocupado con este Gobierno de España", ha indicado en rueda de prensa tras reunirse en Jaén con los delegados territoriales de la Junta de Andalucía en esta provincia.

Ha añadido que el Gobierno andaluz cree en la tauromaquia como cultura y por eso la respaldan. "Nosotros somos un gobierno de no prohibir nada, el que quiera ir a los toros que vaya y el que no quiera ir que no vaya, tienen derecho a elegir", ha señalado el consejero.

Ha subrayado que en Andalucía "está arraigada la costumbre taurina" por eso dentro de su Consejería hay un área que se dedica a la misma y "lo vamos a seguir haciendo".

"Otra cosa es que el Gobierno de España esté en otra línea y eso es responsabilidad de ellos", ha dicho Bendodo, al tiempo que ha insistido en que desde el Gobierno andaluz "vamos a seguir con la misma estrategia de apoyo al mundo del toro" ya que éste va más allá de la fiesta e implica "apoyo a la dehesa, apoyo al campo, y apoyo al empleo".

"Es una tradición de nuestro país y especialmente en Andalucía y no lo vemos negativo, tampoco obligamos a nadie a que vayan a los toros", ha dicho el consejero.