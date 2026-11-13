Las bibliotecas andaluzas se citan en la Universidad de Córdoba para abordar su evolución

Inauguración de las XXIII Jornadas Bibliotecarias de Andalucía. - UCO

CÓRDOBA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Rectorado de la Universidad de Córdoba (UCO) acoge durante dos días a profesionales de las bibliotecas andaluzas en unas jornadas bienales que vuelven a Córdoba 17 años después. La cita ha sido inaugurada este viernes por el rector, Manuel Torralbo, quien ha dado la bienvenida a los asistentes y ha subrayado el papel esencial de las bibliotecas universitarias como "un servicio estratégico que acompaña la actividad académica y que contribuye al cumplimiento de las misiones fundamentales de nuestra institución: la docencia, la investigación y la transferencia del conocimiento a la sociedad".

Según informa la UCO en una nota, las XXIII Jornadas Bibliotecarias de Andalucía abordarán como las bibliotecas públicas han evolucionado más allá de su función tradicional de custodia y préstamo para consolidarse como infraestructuras sociales de proximidad, orientadas a la inclusión, la cohesión y el acceso equitativo a la información y la cultura.

Entre otros temas, los participantes discutirán cómo en el medio rural, donde confluyen fenómenos de envejecimiento, dispersión territorial y riesgo de despoblación, la biblioteca adquiere un papel estratégico como espacio de encuentro, aprendizaje permanente y dinamización comunitaria.

A esta dimensión social se suma la visión y el compromiso con la sostenibilidad ambiental, alineado con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. También será objeto de debate la reducción de la huella de carbono en bibliotecas implica la adopción de medidas responsables en la gestión energética de los edificios, la optimización de recursos, la revisión de políticas de adquisiciones y la incorporación de criterios ambientales en la planificación de servicios.

Del mismo modo, los profesionales de las bibliotecas profundizarán en cuestiones como la alfabetización mediática e informacional (AMI) refuerza la función social de las bibliotecas, como garante del derecho a la información veraz y de calidad.

Asimismo, la sostenibilidad ambiental y la lucha contra la desinformación amplían la misión cultural tradicional y sitúan a la biblioteca en el centro de los grandes desafíos contemporáneos, reafirmando su condición de servicio público esencial y agente activo de transformación social en el marco de las políticas bibliotecarias nacionales e internacionales. Todos estos puntos del programa han sido presentados por Antonio Tomás Bustamante Rodríguez, presidente de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios.

En el acto institucional de inauguración de las jornadas ha estado también presente María de los Ángeles Rodríguez, directora general de Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía, quien ha indicado que, según los datos de 2025, las bibliotecas andaluzas registraron más de 12 millones de visitas, cuentan con 2,7 millones de personas inscritas, cerca de 2,1 millones de préstamos y 40.399 actividades culturales presenciales.

Respecto a Córdoba, hay 87 bibliotecas públicas, que han registrado 1,2 millones de visitas y cuentan con 283.932 personas inscritas. "Son cifras que evidencia que nuestras bibliotecas son muchísimo más que espacios de conservación y de préstamos, porque son lugares de encuentro, aprendizaje, participación cultural y de consejo social", ha aseverado.

En representación del Ayuntamiento, la delegada de Cultura y Patrimonio Histórico, Isabel Albás, ha dado la bienvenida a los congresistas y les ha conminado a disfrutar de los atractivos culturales y turísticos de Córdoba durante su estancia en el congreso.