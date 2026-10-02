El BioDomo de Granada retoma las visitas el 7 de octubre mientras ultima la recta final de sus obras de mejora

Archivo - Biodomo del Parque de las Ciencias. Archivo. - PARQUE DE LAS CIENCIAS - Archivo

GRANADA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El BioDomo del Parque de las Ciencias de Granada reabrirá sus puertas al público el 7 de octubre mediante una apertura progresiva que compaginará las visitas con la recta final de sus obras de mejora, que se prevén culminar este mismo mes.

La intervención coincide con el décimo aniversario del BioDomo y se centra en el área de los terrarios y en el fondo del espacio de la 'Amazonía'. El principal objetivo es reforzar el bienestar de los animales que habitan este espacio, aunque a su vez se van a introducir mejoras en la experiencia del visitante, según han informado a Europa Press desde el museo granadino.

Junto a ello, se está acometiendo una remodelación en la terraza de salida del BioDomo, en la parte superior. La intervención en esta fase se centra en la preparación de las cubiertas para aislar y proteger arquitectónicamente el espacio de las inclemencias meteorológicas.

Desde el recinto precisan que en una fase posterior se acometerá la adaptación de esta área para dotarla de sombra y zonas verdes y de descanso, haciendo de ella un espacio final de visita mucho más confortable.

Durante esta fase de transición que arranca este próximo 7 de octubre, el público podrá recorrer las áreas ya habilitadas "con total seguridad" mientras continúan las mejoras en el resto de espacios. La idea es ir acometiendo una apertura progresiva de las instalaciones conforme las obras vayan avanzando hasta su conclusión.

BioDomo es un espacio dedicado a la biodiversidad del planeta donde se recrean distintos hábitats naturales de las zonas tropicales y las selvas húmedas de la Tierra, para ayudar a comprender las relaciones que existen entre los seres vivos y el medio en el que viven, y fomentar la educación ambiental, la conservación de especies y la investigación científica.

Más de 1.800.000 personas han visitado este espacio desde su apertura en el Parque de las Ciencias el 25 de julio de 2016. En su recorrido cuenta con varios niveles: uno subacuático con grandes acuarios, otro terrestre y un tercero que es aéreo.