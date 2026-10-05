La Junta adjudica las obras del centro de salud del Mentidero en Cádiz por más de 5,6 millones de euros

Nuevo centro de salud del Mentidero en Cádiz - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÁDIZ 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Andaluz de Salud (SAS), de la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, ha adjudicado la obra del nuevo centro de salud del Mentidero en Cádiz a la empresa Fonsan-Gestión y Construcción SL por 5.638.145 euros y un plazo de ejecución de 17 meses.

Así lo ha subrayado la Junta de Andalucía en un comunicado, incidiendo en que el vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha destacado la importancia de esta actuación para mejorar la asistencia sanitaria en la provincia. "El nuevo centro va a contar con más de 2.200 metros cuadrados y dará cobertura a una población de entre 8.000 y 9.000 usuarios", ha explicado.

Sanz ha señalado que la adjudicación es un paso decisivo para hacer realidad "una infraestructura muy necesaria y esperada en la zona. Con esta actuación cumplimos uno de nuestros compromisos con la provincia de Cádiz", ha asegurado.

El nuevo centro sanitario, que sustituirá al actual ubicado en la calle Cervantes, permitirá, según la Junta, incrementar la capacidad asistencial y disponer de unas instalaciones más amplias y adaptadas a las necesidades de usuarios y profesionales.

"El edificio acogerá además la sede del Distrito de Atención Primaria Bahía de Cádiz-La Janda, contribuyendo así a reforzar la coordinación y la gestión sanitaria de la zona", ha explicado el consejero.

El centro de salud se ubicará en la Plaza Mina de la capital, en un inmueble que era propiedad de la Dirección General de Patrimonio y que ha sido cedido al SAS para su reforma y adaptación para albergar una infraestructura sanitaria.

La distribución del edificio permitirá diferenciar las distintas áreas de actividad. De este modo, el centro contará con un área de atención a la ciudadanía, una zona asistencial, además de un espacio específico para atención inmediata.

Además, dispondrá de áreas asistenciales diferenciadas para población adulta e infantil, así como espacios destinados a cirugía menor, servicios auxiliares y estancias para el personal. Áreas de dispositivos de apoyo, despachos para enfermería de enlace y trabajador social y educación sanitaria completan la distribución del centro.