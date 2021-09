Blanco anuncia nueva convocatoria de ayudas para mantenimiento del empleo y se ampliará la tarifa plana de autónomos

SEVILLA, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, ha anunciado que se lanzará una segunda convocatoria de las ayudas destinadas al mantenimiento del empleo para hacer frente a las consecuencias económicas derivadas de la pandemia provocada por el coronavirus, dotada con 160 millones de euros, y se ampliará la tarifa plana para autónomos con 13,5 millones para ampliar el plazo de solicitud de este incentivo hasta el 30 septiembre de 2022.

Así, en una entrevista en Canal Sur Radio, recogida por Europa Press, la consejera ha recordado que con estas ayudas se le paga a las empresas de hasta 20 trabajadores "el 35% del coste laboral y de seguridad social de sus trabajadores durante cuatro meses", para añadir que "la diferencia con las ayudas anteriores es que esta vez no hay CNAEs --se abre a todas las empresas independientemente del sector donde desarrollen su actividad económica--", porque "hemos llegado a un acuerdo con Vox para que no los hubiera en esta segunda edición".

"Mañana lo llevo al Parlamento y espero que se apruebe con los grupos parlamentarios y se podrán solicitar desde finales de septiembre", ha añadido Blanco, quien también ha señalado que se plantean ampliar la tarifa plana para los autónomos, que "se planteó durante dos años con importe de 13,3 millones por año", y que el número de solicitudes presentadas alcanza casi las 39.000, "superando ampliamente la previsión inicial de 24.000 solicitudes". El plazo de solicitud se amplía así hasta el 30 de septiembre de 2022.

Sobre las ayudas de 1.109 millones que el Gobierno central transfirió a Andalucía para hacer frente al endeudamiento de empresas y autónomos por la pandemia, la consejera ha lamentado que los requisitos "son tremendamente burocráticos y el procedimiento es muy farragoso", por lo que "constriñe mucho a los posibles solicitantes".

Ha señalado que desde Andalucía han trasladaron al Gobierno central "en marzo por carta a los ministerios de Economía y Hacienda y el abril el presidente de la Junta, Juanma Moreno, en un nota, los problemas que nos íbamos a encontrar, porque nosotros sí sabemos de gestión", al tiempo que ha añadido que el número de solicitudes "es muy baja en comparación con el volumen que tenemos, no solo en Andalucía con 3.300, sino en otras comunidades".

No obstante, "hemos hecho un procedimiento muy sencillo, hemos intentado simplificar al máximo, con un formulario de asistencia previa" y "además hemos ideado un proceso de lecturas automatizadas de facturas". "El procedimiento está abierto hasta el 30 de septiembre y creo que creo que hemos dado sobradas pruebas de que cuando ideamos unas ayudas lo hacemos bien y las pagamos en tiempo y forma", ha destacado, para añadir que "otra cosa es que nos vengan ayudas diseñadas desde arriba, que no entienden que es la gestión y tienen unos procesos muy farragosos".

Blanco ha indicado igualmente que le Ministerio "ha solicitado a Bruselas una ampliación del plazo", pero "si no modifican los requisitos estamos en las mismas", por lo que "solicitamos que además de ampliar el plazo sean un poco más laxos en los requisitos y se adecuen a los que necesita el tejido productivo".

Cuestionadas sobre la reunión del Gobierno con los agentes sociales para promover los ERTE hasta diciembre, Blanco ha dicho que "serían propicios a que se ampliarán estas ayudas extraordinarias porque han sido una herramienta de política económica poderosísima para aguantar en esta época", y "no deberíamos dejarla caer ahora". Además, se ha mostrado partidaria "de dejarlos para después del primer trimestre del año próximo y sobre todo tener la certeza las empresas de hasta dónde van a llegar".

CRITICA QUE "SE USE EL SMI SIN HACER REFORMAS ESTRUCTURALES"

Sobre la subida del SMI, Blanco ha dicho que "ningún gobierno puede estar en contra de que se mejoren las condiciones económicas de los trabajadores, de que haya un salario digno y tengan estabilidad", pero de "lo que no podemos estar a favor es que se use el SMI sin hacer reformas estructurales".

Ha añadido que "si las empresas están diciendo que no pueden soportar ese coste de subida y tenemos el problema de la luz, por qué el Gobierno central no lanza un bono social para pagar la luz a esas personas que no cobran el SMI y han perdido su poder adquisitivo" y "se negocia un SMI más coherente con las circunstancias que nos encontremos en la segunda mitad del año y mucho más de acuerdo con una situación socioeconómica que entendemos va a ser más beneficiosa que ahora".

Por último, y sobre los cursos de formación para el empleo, ha destacado que "están en la calle 1.500 curso de 550 especialidades distintas" y que próximamente se sacarán nuevos curso por valor de "56,4 millones".