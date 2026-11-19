Encuentro con empresarias y autónomas cordobesas con motivo del Día de la Mujer Emprendedora, con la candidata del PP al Senado Lola Blanco y el el presidente del Consejo de Alcaldes del PP de Andalucía, José María Bellido. - PP

CÓRDOBA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata del PP al Senado por Córdoba Lola Blanco ha reivindicado este jueves el modelo andaluz de apoyo al emprendimiento femenino como referencia para el conjunto de España y ha pedido "menos trabas y más apoyo" a las mujeres autónomas, todo ello durante un encuentro con empresarias y autónomas cordobesas con motivo del Día de la Mujer Emprendedora, en el que también ha participado presidente del Consejo de Alcaldes del PP de Andalucía, José María Bellido.

En el acto, Blanco ha destacado "el liderazgo de las mujeres andaluzas en la creación de nuevos negocios en España" y ha valorado "el talento, la ambición y la valentía de las emprendedoras cordobesas". "Tenemos que sentirnos orgullosos de ellas y de su empeño en la puesta en marcha de todos esos negocios, pero también tenemos que acompañarlas", ha señalado, incidiendo en que el objetivo de este encuentro es "escucharlas y acompañarlas en su emprendimiento".

En este sentido, ha defendido que "las administraciones deben trabajar directamente con autónomos y empresarios para conocer sus necesidades y ofrecer respuestas eficaces". "Lo que queremos es quitarles obstáculos, impedir que el sistema y la estructura social las expulsen y conseguir que sus negocios se consoliden y sean exitosos", ha afirmado.

La candidata popular ha explicado que el proyecto de Alberto Núñez Feijóo contempla medidas para "facilitar la actividad de las autónomas, especialmente en etapas como la maternidad, así como reducir las cargas económicas y administrativas". Entre ellas, ha citado "la cuota cero tras la maternidad, las ayudas para facilitar las sustituciones durante este período y la exención del IVA para los autónomos que facturen menos de 85.000 euros".

Asimismo, ha defendido "la gratuidad de la educación de 0 a 3 años, que ha impulsado el Gobierno andaluz de Juanma Moreno, como una herramienta para favorecer la conciliación y la incorporación de las mujeres al mercado laboral". "Este es el modelo andaluz que queremos llevar a España, un modelo que pone las cosas más fáciles a quienes quieren emprender, crear empleo y generar riqueza", ha subrayado.

LA CREACIÓN DE EMPLEO FEMENINO

Por su parte, Bellido ha reivindicado el papel de las mujeres emprendedoras en el desarrollo económico de Córdoba y ha recordado que "más de la mitad del empleo creado en la ciudad durante los últimos diez años ha sido empleo femenino".

También ha puesto el foco en los datos de Andalucía, "donde trabajan 315.000 mujeres más que en 2018 y hay 181.000 mujeres emprendedoras". "Son mujeres que cada día se levantan, abren sus negocios, prestan sus servicios y generan empleo, no solo para ellas, sino también para todas las personas que contratan", ha destacado.

En esta línea, ha resaltado que "la experiencia de Andalucía demuestra que es posible impulsar un modelo económico basado en el apoyo a los autónomos, la reducción de impuestos y el fomento de la actividad empresarial". "En Andalucía venimos del futuro", ha remarcado, para agregar que "el cambio que se produjo con Juanma Moreno ha demostrado que es posible otro modelo y que las políticas de apoyo al emprendimiento y al empleo dan resultados".

Entre las medidas que el PP plantea extender al conjunto de España, Bellido ha mencionado la exención del IVA para autónomos con una facturación inferior a 85.000 euros, la ampliación de los plazos para facilitar la reincorporación tras el permiso de maternidad, la reducción de impuestos y tasas al ámbito empresarial y los incentivos fiscales a la contratación de trabajadores por parte de los autónomos.

"Hay un modelo que se ha demostrado que funciona en Andalucía y en Córdoba, también en el emprendimiento femenino", ha declarado, para enfatizar que ahora quieren "trasladar ese cambio al conjunto de España de la mano de Alberto Núñez Feijóo".

CARA A CARA

A preguntas de los periodistas, Bellido se ha referido al cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, que tendrá lugar esta noche, del que ha esperado que "sirva para abordar los asuntos que realmente preocupan a los españoles, como el empleo, las infraestructuras y la lucha contra la corrupción". "Lo importante es que los ciudadanos puedan conocer propuestas y que el debate se centre en lo que preocupa a las familias y a cualquier persona", ha señalado.

Asimismo, ha incidido en que "esperamos respuestas" y ha vuelto a reclamar al Gobierno de España "respuestas sobre cuestiones que afectan directamente a Córdoba, especialmente en materia de inversiones e infraestructuras ferroviarias". "En Córdoba necesitamos muchas respuestas sobre lo que ha pasado en los últimos tiempos: cuándo vamos a volver a tener nuestros trenes perfectamente conectados y qué está pasando con la corrupción", ha afirmado.