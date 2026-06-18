Bomberos encuentran el cuerpo sin vida de un hombre en una vivienda incendiada en Lobres (Granada)

Archivo - Bomberos de Motril durante una intervención. Archivo. - 112 - Archivo

LOBRES (GRANADA), 18 (EUROPA PRESS)

Efectivos de Bomberos han localizado este jueves el cuerpo sin vida de un hombre de 53 años tras la extinción de un incendio en una vivienda de Lobres, pedanía de la localidad costera de Salobreña (Granada).

La Guardia Civil ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias de este fallecimiento, según han detallado a Europa Press desde el Instituto Armado.

Los Bomberos de Motril han recibido el aviso por este incendio a primera hora de la mañana y tras sofocar las llamas han localizado el cadáver, sin que hasta el momento hayan trascendido más datos de los sucedido.