Bomberos de Granada sofocan un incendio en Santa Fe cercano a la A-92

Archivo - Bomberos. Archivo. - 112 - Archivo

SANTA FE (GRANADA), 15 (EUROPA PRESS)

Efectivos de Bomberos de Granada han sofocado un incendio registrado a primera hora de la tarde de este miércoles en una zona de matorrales en el entorno de la avenida América de Santa Fe sin que se hayan registrado daños personales.

El 112 ha recibido sobre las 14,50 horas la primera de una veintena de llamadas por este fuego en el que también han salido ardiendo varias palmeras cerca de la A-92, a unos cien metros del tanatorio.

Así lo han detallado a Europa Press fuentes del 112, que ha dado aviso a los Bomberos de Granada y a la Guardia Civil de Tráfico. Fuentes del Cuerpo de Bomberos han señalado a Europa Press que el incendio ha quedado extinguido.