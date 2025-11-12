Bomberos de Jaén se forman en el uso de drones en situaciones de emergencia

La concejala Carmen Angulo, junto a miembros del Parque de Bomberos, en el curso sobre uso de drones en situaciones de emergencia. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Bomberos de Jaén han participado en un curso sobre el uso de drones en las actuaciones operativas del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento.

"Se trata de una formación que refuerza la capacidad técnica del cuerpo y su compromiso con la mejora constante de su labor", ha explicado la concejala de Seguridad Ciudadana, Policía Local y Bomberos, María del Carmen Angulo, que ha asistido este miércoles a esta actividad.

Tras detallar que una quincena de los efectivos de la plantilla tienen formación y permisos que los habilitan para usar este tipo de instrumentos en situaciones de emergencia, ha señalado "la importancia de seguir apostando por la formación continua" de estos profesionales.

En este sentido, la edil ha afirmado que la incorporación de los drones equipados con cámaras térmicas supone "una herramienta fundamental para afrontar con mayor eficacia intervenciones en zonas de difícil acceso o en situaciones de emergencia como los incendios forestales".

"Ya pudimos comprobar su utilidad este verano, cuando nuestros efectivos trabajaron en los incendios de Castilla y León. Aquella experiencia demostró que estábamos en el camino correcto; la tecnología y la preparación son claves para garantizar la seguridad y la rapidez de respuesta", ha asegurado.

Angulo ha subrayado que el Servicio de Bomberos de Jaén cuenta con un equipo altamente cualificado, empeñado en seguir formándose en distintas áreas. De este modo, a lo largo del año, han realizado múltiples cursos, "desde aspectos técnicos como el manejo de drones o el buceo en situaciones de rescate, hasta materias legales impartidas por jueces que ayudan a los bomberos a conocer los límites de actuación en determinadas intervenciones".

"Tenemos unos bomberos y bomberas muy bien formados y su actitud ejemplar y su disposición constante al aprendizaje hacen que Jaén cuente con un servicio de emergencias puntero y preparado para cualquier eventualidad", ha añadido.

La responsable municipal de Seguridad ha apuntado que en situaciones como la vivida este verano, cuando bomberos del parque jiennense estuvieron prestando servicio de manera voluntaria en Castilla y León por la ola de incendios, "permiten ver que el cuerpo de Jaén tiene una formación muy por encima de otros parques en España".

"En aquella situación, los drones del parque de Jaén, equipados de cámaras térmicas, y los agentes que lo pilotaron fueron herramientas cruciales para ayudar a su control y extinción de aquellos fuegos", ha subrayado.