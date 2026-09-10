Bomberos trabajan en un incendio de chatarra en la Avenida del Aeropuerto de Córdoba

Archivo - Camión de Bomberos de Córdoba capital. - 112 - Archivo

CÓRDOBA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los efectivos del Parque Central y del Granadal del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Speis) de Córdoba trabajan en estos momentos en sofocar un incendio declarado sobre las 15,00 horas de este jueves en una chatarrería de la Avenida del Aeropuerto de la capital.

Según han informado fuentes municipales, en la zona se encuentran dotaciones de ambos parques, que se han relevado varias veces, para actuar ante las llamas en una montículo de chatarra del exterior de la Chatarrería Ricardo Solanas.

En este sentido, han apuntado que "se extenderá en el tiempo por la naturaleza del combustible y la forma de almacenamiento", de manera que "es complejo por el tipo de residuo". Ante ello, en las labores colaboran dos grúas de la empresa y medios del Plan Infoca.